Viatri es la única duda de Vivas

El delantero Lucas Viatri, con una molestia muscular, es la única duda que tiene el entrenador de Estudiantes de La Plata, Nelson Vivas, para confirmar el equipo titular que visitará mañana a Atlético Rafaela, en el marco de la 17ma fecha del torneo de fútbol.

Si Viatri no llega en condiciones su reemplazante será Javier Toledo. El DT confirmó tres variantes con los ingresos de Sappa, Schunke y Damonte en lugar de Andújar, Foyth y Braña. Vivas explicó las razones por las cuales aceptó jugar en fecha Fifa a pesar de no poder contar con Andújar: "Confiamos en los tres arqueros que tenemos y elegimos no postergar por una cuestión de calendario".