El verdadero cambio

24/03/2017 -

Todos atravesamos situaciones difíciles en la vida. Algunos se preocupan más que otros, al punto que la ansiedad que sienten les puede llegar a afectar la salud. ¿Qué actitud deberíamos tener ante los problemas? Aprender a minimizarlos, lo cual no significa ignorarlos. La realidad es que nuestros problemas no valen nada, en comparación con el valor que tiene nuestra vida. Si queremos tener vidas plenas, necesitamos dejar de agrandar lo que nos sucede porque, así como un pájaro que aparece en la ventana y vuela, todo viene y se va. El problema que hoy tenés, tarde o temprano, se va a ir. No lo conviertas en algo valioso, dale el valor que se merece. Además, muchos de los problemas que creemos tener no son tal cosa. Si lo que nos pasa no tiene solución, no se trata de un problema, sino de una circunstancia. Problema es todo aquello que podemos resolver. Pero aun si se puede resolver, tenemos que minimizarlo para que no nos dañe a nivel emocional y físico. Por ejemplo, la lluvia, ¿es un problema? ¿La podemos resolver? No. Entonces es una circunstancia. Nuestro problema no es la lluvia, es el hecho de que no queremos mojarnos. ¿Esto se puede resolver? Sí, usando un paraguas. Hay que achicar los problemas y saber que, si no se pueden resolver, no son problemas, son circunstancias adversas que debemos enfrentar, atravesar y superar. Muchos hoy viven en la inmediatez del ahora. Pero aquel que sabe planificar a largo plazo jamás hará de un problema presente el centro de su vida, porque es consciente de que este no va a durar para siempre. Tal vez hoy tenés una deuda, o una enfermedad, o un problema familiar que te agobia. Por duro que sea, seguí planificando a largo plazo y verás cómo la dificultad va perdiendo peso. Los primeros hombres en la historia eran cazadores y recolectores. Luego apareció la agricultura. Ellos descubrieron el poder de la semilla, pero siguieron siendo cazadores y recolectores. Algunos de los agricultores sembraban la semilla más grande y se comían la más pequeña; así, tenían una mejor cosecha y lograron superar rápidamente la etapa de la recolección para avanzar. Pero los agricultores que sembraban la semilla más pequeña y se comían la más grande tardaron años en dejar el modelo viejo. Si nosotros sembramos lo mejor en el presente, aunque por dentro nos sintamos mal (comamos lo peor), llegaremos más rápido a la concreción de nuestras metas y objetivos. Sembrá siempre lo mejor: tu mejor alegría, tu mejor cariño, tu mejor amistad, tu mejor trabajo. Da lo mejor, no te comas lo mejor, y tus resultados serán óptimos. Y, sobre todo, cambiá tu actitud interior. ¿Cómo? Renovando tus pensamientos, es decir, escogiendo pensar lo mejor, no lo peor. De eso se trata el verdadero cambio y no depende de las circunstancias que te rodean, sino de tu voluntad para creer y aceptar que te merecés todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Dejá de victimizarte y de agrandar los problemas. Contás en tu interior con el capital suficiente para cambiar. Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a [email protected] l El verdadero cambio Por Lic. Mariano Vega Neuropsicólogo Por Bernardo Stamateas Psicólogo