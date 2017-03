El Torneo Iniciación arranca hoy con partidos de las divisiones juveniles

Fotos JORNADA. En Old Lions y Santiago Rugby habrá partidos hoy.

24/03/2017 -

Las divisiones juveniles le darán vida hoy al Torneo Iniciación, con el que se abrirá de manera oficial la temporada 2017 del rugby local, que tendrá como sello distintivo la participación de equipos de 14 ciudades de la provincia.

Los encuentros que se disputarán esta tarde serán Old Lions vs. Añatuya en las divisiones M15 y M17 y Santiago Rugby vs. Santiago Lawn Tennis en M15, M16, M17 y M19.

Programa completo

Hoy: Old Lions vs. Añatuya (M15 a las 15 y M17 a las 16.30), Santiago Rugby vs. Lawn Tennis (M15 y M16 a las 15; M17 y M19 a las 16.30).

Mañana: Unse vs. Olímpico (Intermedia y Primera), La Cañada vs. Fernández (Primera), Frías vs. Loreto (Primera), Campo Gallo vs. Dorados (Primera), Sanavirones vs. Pinto (Juvenil y Primera).

Domingo 26: Santiago Rugby vs. Lawn Tennis (Intermedia y Primera), Clodomira vs. Club de Amigos (Primera) y Quimilí vs. Juríes (Primera).