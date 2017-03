"No me termino de encontrar con el neumático"

-

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), quinto al término de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Qatar de MotoGP en Losail reconoció que no termina de encontrarse bien con los neumáticos.

‘La verdad es que no me acabo de encontrar muy bien con el neumático duro, pero doy un gran paso con el blando, aunque no dura mucho y por eso tenemos que intentar que vaya más rápido con ambos neumáticos; ahora hay que probar algo grande y diferente para ver qué pasa’, señaló Lorenzo.

‘Resulta engañoso estar por delante de Dovizioso, porque es el único que no ha puesto neumático nuevo al final y con neumático blando quizá habría terminado delante mío ya que con el duro iba más rápido’.

‘Tenemos margen de mejora en las curvas ya que saliendo de ellas no pierdo respecto a los demás pilotos, pero entrando no me encuentro todavía cómodo y no sé sacarle todo el potencial y por eso tenemos que ver si otra puesta a punto nos ayuda a encontrar esas sensaciones que necesito’, comentó el piloto de Ducati.