El lunes comenzarán a vacunar contra la gripe en los Caps

Fotos PREVENCIÓN. Las primeras personas en recibir las vacunas son los niños, ancianos y enfermos crónicos.

24/03/2017 -

La Dirección de Salud de la Municipalidad Capital trabaja en la campaña de vacunación antigripal 2017 en la ciudad. El próximo lunes, en horario habitual se atenderá en todos los Caps del municipio capitalino para suministrar la vacuna.

Al respecto, el titular de la dirección de Salud, Dr. Antonio Palomo, indicó que "se trabaja en forma articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia, en virtud de que, la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora, lanzó la campaña de vacunación antigripal. El intendente de la Capital, Hugo Infante, a través de los Centro de Atención Primaria para la Salud, se adhiere a dicha campaña de vacunación". Sobre la atención en los Caps, Palomo informó que a partir del día lunes 27 estará disponible la vacuna antigripal y también se hará la prevención correspondiente algunos grupos etarios que no puedan acceder, por lo que se tratará de cubrir en otros sectores.

"Es muy importante señalar que a esta actividad se suma lo que sería la prevención de los síndromes bronquiales obstructivos, que va teniendo una incidencia cada vez más progresiva y mayor en esta época del año", añadió el funcionario municipal.

El Dr. Palomo explicó que "no se deben omitir los cuidados de prevención primaria en cuanto al tema de no quemar basura, tratar de evitar la acumulación de polvillo o de los brasero dentro de los domicilio tratando de no prenderlo. Hay que ventilar las casas y recordar la importancia de lavarse las manos con agua y jabón, ya que es uno de los medios de transmisión para que se desarrolle esta enfermedad virósica, estacional y que nosotros tratamos de prevenir".

"Instamos a la comunidad para que participe y tome conciencia de esta realidad. Nosotros vemos que se está quemando basura. Hay que evitarlo. Asimismo, el municipio va erradicando las calles de tierras, por lo que disminuye la contaminación ambiental y eso es muy importante porque habla de la salud como pilar fundamental. En su cuestión integral, la salud también tiene que ver con un determinante contexto ambiental", dijo.