Pitt-Jolie: fumaron la pipa de la paz

24/03/2017 -

Eran la pareja perfecta, la más querida y glamorosa de Hollywood. Pero un día el amor se acabó (o tal vez la paciencia) y la separación se convirtió en una guerra. A seis meses de la ruptura, las aguas se calmaron y Angelina Jolie y Brad Pitt recuperaron el diálogo de manera amigable. "Brad está mucho más feliz. Está muy aliviado de que las cosas no se estén resolviendo en público", informó la revista "People". La publicación detalla que ambas estrellas mantuvieron su primer cara a cara después del adiós. Claro que no hubo fotógrafos para inmortalizar el momento.

Pitt, de 53 años, y Jolie, de 41, acordaron en enero contratar a un juez privado para resolver sus asuntos sobre el divorcio y la custodia de sus seis hijos.

En ese pacto de paz, el actor conseguió ver a sus hijos con más regularidad en las últimas semanas, a diferencia de lo que sucedió tras el divorcio. "Él está pasando más tiempo con los niños cuando están en Los Ángeles", contó alguien del entorno. "Incluso pasó algún tiempo con Maddox y Pax solamente". "Jolie y Pitt podrían haber enterrado el hacha de guerra después de los escándalos", enfatizan los medios estadounidenses. En esta nueva etapa de su vida, el actor está recuperando la tranquilidad y algo más: su pasión por la escultura. Cuentan que se la pasa moldeando lo que serán obras que podrían venderse en miles de dólares. Por el lado de Angelina, las distracciones vienen por el lado de la agenda laboral.

Tiene entre manos nuevos proyectos, uno de ellos la película ‘Catherine the Great and Ptemkin: The Imperial Love Affair’