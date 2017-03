Mirtha Legrand, en un acto con Rodríguez Larreta

24/03/2017 -

En el momento más convulsionado por las repercusiones que generó su entrevista a Mauricio Macri, Mirtha Legrand reapareció en la escena pública este mediodía, en la Casa del Teatro. Siendo presidenta honoraria de la entidad que brinda asistencia a actores y actrices jubilados con necesidades económicas, "Chiquita" gestionó un subsidio del Gobierno Buenos Aires. Y en el acto, con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, se hizo efectivo. Ante la pregunta sobre su entrevista con Macri, la respuesta fue tajante: "No, no, no, no".