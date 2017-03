Franco Masini reveló a EL LIBERAL: "Me gusta probar, jugar y arriesgar"

24/03/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

El 2017 es para el actor y músico Franco Masini un año glorioso. Mientras que su figura se agiganta en el papel de "Nico" Alvarado, el hijo adolescente y rebelde de los personajes de Eleonora Wexler y Mariano Martínez en "Amar después de amar" (Canal 7 Santiago del Estero), se prepara para estrenar, el 7 de abril, "Y un día Nico se fue" (con Germán Tripel y dirigido por Ricky Pashkus), el 24 de junio, en el Maipo, subirá a escena con "Marco Polo" y el 15 de abril empieza a filmar "Contame cómo pasó", con Nicolás Cabré, Malena Solda, Leonor Manso, Carola Reyna y Carlos Portaluppi.

El ex protagonista de "Esperanza mía", donde trabajó con Lali Espósito y Mariano Martínez, vino a Santiago como figura invitada para la inauguración de una agencia de viajes. En un descanso, brindó una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

-¿Cómo vives el éxito con "Amar después de amar"?

-Estoy bastante contento por lo que se logró, con los resultados y con que la gente está muy enganchada. Es una cosa muy distinta con lo que es la tele actual.

-¿Cuánto le aporta, a tu carrera este "Nico" rebelde y tan diferente al Pedro Correa de "Esperanza mía"?

-"Nico" me aporta un costado más dramático de un Franco que venía haciendo comedia. Yo estoy de acuerdo con que el actor tiene que atravesar por todos los momentos y todos los estados. Nicolás me ayudó a atravesar el momento dramático. Fue una experiencia bastante interesante y difícil a la vez porque compongo a dos personajes distintos.

-¿ "ADDA" te permite desarrollar más tu histrionismo?

-ADDA tiene unos desafíos actorales muy interesantes y tiene escenas muy dramáticas. A mí, esto me permite jugar un poco con un rol más adulto, más dramático y en una novela más para grandes.

-¿Cómo defines a tus compañeros de la novela?

-Son excelentes compañeros y profesionales y súper humildes. Está bueno cuando uno trabaja muchas horas con estas personas que haya buena onda. Me enseñan mucho y sacan lo mejor de mí para actuar. Ese es el caso de ADDA.

-De aquel Guillermo Puccio (en "El Clan", a este "Nico", ¿cuánto crecimiento hubo?

-Son dos personajes muy distintos, pero a la vez muy sufridos. En el caso de Guillermo, sufría por la historia de los padres. Lo trabajé desde el sufrimiento interno sin exponerlo tanto para afuera. Pablo Trapero (director del filme "El Clan"). Desde el lado de "Nico", el sufre mucho por todo lo que le pasa a la madre, pero me permite a mí hacer, en el pasado, un "Nico" feliz y en el presente a un "Nico" que atravesó momentos duros. Eso, como actor, está bueno poder jugarlos. Como actor me gusta desafiarme y jugar diversos roles. Me gusta probar, jugar y arriesgar.

-¿"Té para tres" es un cable a tierra?

-Es un cable a tierra, un proyecto musical que tengo con mi hermana (Milagros Masini). Cuando no hay compromisos actorales vamos por lo musical.

-¿Paso a paso vas construyendo tu carrera soñada?

-Me manejo con el día a día y voy intentando siempre absorber y nutrirme de todo. Todavía soy chico y me queda un largo camino. Por suerte, estoy disfrutando momento a momento e intentando dejar lo mejor de mí en cada personaje.