Bidonde y sus peleas con Soriano

24/03/2017 -

El actor Héctor Bidonde recordó viejas asperezas con Pepe Soriano, y reveló: "Yo fui a las asambleas entre los años 2013 y 2016, y dos veces terminamos con que Pepe Soriano me quería cagar a trompadas".

"Pepe tomaba en el escenario la voz cantante de que yo, con mis ochenta y pico de años, todavía me sentía fuerte como para salir a la calle y agarrarme a trompadas, dirigiéndose a mí. Ni siquiera fue una amenaza: me querían ca... a trompadas", dijo. Contó otra anécdota: "Cuando yo nombré a un compañero actor destacado, me contestó frente a la comisión directiva: ‘¡Qué carajo tengo que darle explicaciones a Fulano de tal!’.