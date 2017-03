¿Sol Pérez de novia con Lucas Alario?

Fotos ¿Sol Pérez estaría de novia con Lucas Alario?

Hoy 10:50 -

Ante los rumores que empezaron a circular en los últimos días sobre un romance con Lucas Alario, delantero estrella de River, y la chica del momento Sol Pérez, contó su verdad.

"Mira la verdad es que no sé de dónde salió todo esto. No lo conozco. Sé que el rumor está hace bastante pero no es más que eso", afirmó Sol.

La chica del clima de TyC sigue solita y su público festeja.