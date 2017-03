Fotos Pero si estás igual: el parecido famoso que impactó a Guido Kaczka

Hoy 14:04 -

El doble del actor Sebastián Estevanez, un joven uruguayo, hizo su debut en Las Puertas, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece.

"No, no, no. ¡Es demasiado parecido! No hay nadie que no lo vaya a poder sacar. Lo debe volver loco todo el mundo, es impresionante de verdad. ¡No lo puedo creer! Mirá...", adelantó Guido, antes de mostrar al concursante.

El doble de Estevanez entonces explicó: "Me anotó un amigo para cargarme y me vine desde allá para estar acá. No pensé que me iban a llamar. Él mandó la foto", dijo y además reveló, en tono jocoso, que está harto de la comparación con el actor argentino: "Me tienen las bolas llenas".