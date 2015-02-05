CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Marzo de 2017

A LAS 19.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - GODOY CRUZ

Hoy 20:42 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. FLIKA 2

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.00 LOS SIMPSONS

18.15 CINE. CLEOPATRA

19.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - GODOY CRUZ

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS

23.00 CINE. EL ATAQUE

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

15.45 ROSARIO CENTRAL VS. TIGRE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 DOCUMENTALES

15.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

22.30 EN DEFENSA DEL HONOR

 EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

17.45 SAN LORENZO VS. QUILMES

20.00 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

 


CANAL 14 

11.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 ZAPAZAPA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

19.00 EN ARMONÍA

19.30 LA COCINA DE TIC

20.00 MÚSICA INTERIOR

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.04 CHIHUAHUA EL FANTASMA

08.47 UN CAMINO HACIA MÍ

10.50 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

11.03 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

12.57 LOS INCREÍBLES

15.13 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

17.42 PARQUE JURÁSICO III

19.26 PARQUE JURÁSICO

22.00 GODZILLA

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 SINTONÍA DE AMOR

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.15 EL JINETE PÁLIDO

15.15 LA ROCA

21.00 EL PADRINO II

TNT

06.00 LA MÁSCARA DEL ZORRO

07.42 LOS PITUFOS 2

09.36 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

12.50 METEORO

15.22 INCORREGIBLES

16.58 EL LLANERO SOLITARIO

19.57 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.54 CRANK 2. ALTO VOLTAJE

01.46 HOSTAL. PARTE II

SPACE

06.29 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS DE LA LEYENDA

08.34 ARMA MORTAL

10.36 BREAKING NEWS

12.19 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA CAJA DE MIDAS

14.13 22 MINUTOS

15.38 TRIPLE X

17.53 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

19.57 PELEADOR CALLEJERO

22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM

23.53 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

CINECANAL

09.00 NI IDEA

10.45 MATILDA

12.30 CHICAS PESADAS

14.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.05 MISIÓN BABILONIA

17.50 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO

19.45 TERMINATOR GÉNESIS

22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

23.45 BÚSQUEDA IMPLACABLE

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 MELISSA AND JOEY

11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

11.30 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

13.00 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

14.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 THE FOSTERS

17.00 THE FOSTERS

18.00 THE FOSTERS

19.00 LOBO ADOLESCENTE

20.00 LOBO ADOLESCENTE

21.00 LOBO ADOLESCENTE

22.00 SÍGUEME EL ROLLO

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO (ALVEAR E YRIGOYEN)

+HOY, A LAS 21, CONTINUARÁ DESARROLLÁNDOSE EL CICLO “MUJERES EN TEXTOS”. LEERÁN ANDREA NAVARRO, GABY YAUZÁ Y DIANA BELAUSTEGUI. ACTUARÁ, EL GRUPO “QUIMERA”, ENTRE OTROS.

+ HOY, A LAS 23, NOCHE DE TANGOS Y MILONGAS CON ROBERTO CÁCERES.

+ HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, JUAN BUSTOS Y GUSTAVO GIMÉNEZ, INTEGRANTES DEL DÚO “OLVIDA2” PRESENTARÁ UN CONCIERTO DONDE HARÁN PREVALECER TEMAS PROPIOS.

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO 1807)

+HOY, A LAS 23, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON GIULIANA CAMPIANTICO, ACOMPAÑADA POR MARIO VARAS LEDESMA, EN PIANO.

ESCUSA

(CALLE MONTE KENT, BARRIO ALMIRANTE BROWN)

+HOY, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, ULTRAVIOLETA, LA CRUZA, INVITADO ESPECIAL: ANDRÉS VÁZQUEZ.

CINES


SUNSTAR

KONG: LA ISLA CALAVERA (3D): AVENTURA, ACCIÓN (+13años) HOY Y MAÑANA 14:30 (Cast) - 17:00 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13años) HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

CASI LEYENDAS (2D):

COMEDIA (+13años) HOY Y MAÑANA 22:00 (Cast) 00:30 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)

HOY Y MAÑANA - 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)1:00 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY Y MAÑANA 14:40 (Cast) 17:30 (Cast) 19:40 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY Y MAÑANA -22:50 (Subt) 01:10 (Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY Y MAÑANA 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN

HOY Y MAÑANA -20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D): ANIMACIÓN, (ATP) HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LOGAN 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

 
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