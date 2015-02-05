CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Marzo de 2017
A LAS 19.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - GODOY CRUZ
Por El Liberal
Hoy 20:42 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. FLIKA 2
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.00 LOS SIMPSONS
18.15 CINE. CLEOPATRA
19.45 FÚTBOL AFA. RACING CLUB - GODOY CRUZ
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS
23.00 CINE. EL ATAQUE
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
15.45 ROSARIO CENTRAL VS. TIGRE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 DOCUMENTALES
15.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
22.30 EN DEFENSA DEL HONOR
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
17.45 SAN LORENZO VS. QUILMES
20.00 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
11.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 ZAPAZAPA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
19.00 EN ARMONÍA
19.30 LA COCINA DE TIC
20.00 MÚSICA INTERIOR
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.04 CHIHUAHUA EL FANTASMA
08.47 UN CAMINO HACIA MÍ
10.50 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
11.03 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
12.57 LOS INCREÍBLES
15.13 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
17.42 PARQUE JURÁSICO III
19.26 PARQUE JURÁSICO
22.00 GODZILLA
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 SINTONÍA DE AMOR
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.15 EL JINETE PÁLIDO
15.15 LA ROCA
21.00 EL PADRINO II
TNT
06.00 LA MÁSCARA DEL ZORRO
07.42 LOS PITUFOS 2
09.36 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
12.50 METEORO
15.22 INCORREGIBLES
16.58 EL LLANERO SOLITARIO
19.57 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.54 CRANK 2. ALTO VOLTAJE
01.46 HOSTAL. PARTE II
SPACE
06.29 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS DE LA LEYENDA
08.34 ARMA MORTAL
10.36 BREAKING NEWS
12.19 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA CAJA DE MIDAS
14.13 22 MINUTOS
15.38 TRIPLE X
17.53 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
19.57 PELEADOR CALLEJERO
22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM
23.53 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
CINECANAL
09.00 NI IDEA
10.45 MATILDA
12.30 CHICAS PESADAS
14.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
16.05 MISIÓN BABILONIA
17.50 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO
19.45 TERMINATOR GÉNESIS
22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
23.45 BÚSQUEDA IMPLACABLE
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 MELISSA AND JOEY
11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
11.30 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
13.00 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
14.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 THE FOSTERS
17.00 THE FOSTERS
18.00 THE FOSTERS
19.00 LOBO ADOLESCENTE
20.00 LOBO ADOLESCENTE
21.00 LOBO ADOLESCENTE
22.00 SÍGUEME EL ROLLO
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO (ALVEAR E YRIGOYEN)
+HOY, A LAS 21, CONTINUARÁ DESARROLLÁNDOSE EL CICLO “MUJERES EN TEXTOS”. LEERÁN ANDREA NAVARRO, GABY YAUZÁ Y DIANA BELAUSTEGUI. ACTUARÁ, EL GRUPO “QUIMERA”, ENTRE OTROS.
+ HOY, A LAS 23, NOCHE DE TANGOS Y MILONGAS CON ROBERTO CÁCERES.
+ HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, JUAN BUSTOS Y GUSTAVO GIMÉNEZ, INTEGRANTES DEL DÚO “OLVIDA2” PRESENTARÁ UN CONCIERTO DONDE HARÁN PREVALECER TEMAS PROPIOS.
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO 1807)
+HOY, A LAS 23, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON GIULIANA CAMPIANTICO, ACOMPAÑADA POR MARIO VARAS LEDESMA, EN PIANO.
ESCUSA
(CALLE MONTE KENT, BARRIO ALMIRANTE BROWN)
+HOY, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, ULTRAVIOLETA, LA CRUZA, INVITADO ESPECIAL: ANDRÉS VÁZQUEZ.
CINES
SUNSTAR
KONG: LA ISLA CALAVERA (3D): AVENTURA, ACCIÓN (+13años) HOY Y MAÑANA 14:30 (Cast) - 17:00 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13años) HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años) HOY Y MAÑANA 22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)
HOY Y MAÑANA - 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)1:00 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA 14:40 (Cast) 17:30 (Cast) 19:40 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY Y MAÑANA -22:50 (Subt) 01:10 (Subt)
MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN
HOY Y MAÑANA -20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D): ANIMACIÓN, (ATP) HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOGAN 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50