Coparticipación: "Nadie quiere renunciar a derechos o ingresos"

25/03/2017 -

El diálogo entre Gobierno nacional y provincias por un nuevo esquema de coparticipación y la reforma tributaria, fue otro de los temas abordados por el senador Zamora ante el requerimiento periodístico de EL LIBERAL.

En tal sentido, reflejó que cualquier discusión en este sentido no debe implicar el renunciamiento de ingresos por parte de la provincia, para favorecer a otros sectores, provincias o la Nación. Recordó que cualquier cambio necesita una ley convenio que sea unánime.

"Esto implica -expuso- un fuerte diálogo y una mirada mucho más federal en términos de decisiones, no solo de las provincias, sino del Gobierno nacional sobre cuál es la mirada que queremos tener (sobre la distribución de ingresos). Esta no es una discusión fácil porque nadie quiere relegar ingresos públicos y es lógico, ningún gobernador o representante quiere sentarse a una mesa a decir vamos a renunciar a derechos o ingresos en pos de otros sectores, de otras provincias y mucho menos del Gobierno nacional". Zamora manifestó que la Argentina es "un país con muchas asimetrías y esas asimetrías deben ser corregidas, y la distribución de ingresos es una cuestión que nivela en todo: en educación, en salud, en desarrollo económico".

Por lo tanto, consideró que "no se puede mirar desde una arista netamente técnica (la discusión por la coparticipación), porque si no vamos a decir ‘las provincias que más población tienen son las que más ingresos deben tener o las provincias que más producen son las que más tienen que recuperar’, y eso no es un país".

Al respecto, advirtió sobre el riesgo que implica abordar un tema clave del federalismo como la coparticipación desde el tecnicismo donde se promueva dar ingresos a las provincias de acuerdo con lo que produce o su población, conceptos que se emparentan con la mirada económica de los 90 cuando se hablaba de regiones inviables.

"Ese concepto que tiene que ver con modelos económicos neoliberales o de ajuste, de plantear que hay provincias inviables, lo hemos vivido en los 90. Ha sido bastante pendular la Argentina en este sentido, se vuelve a veces sobre esta visión de que si hay una provincia inviable hay que buscarla como hacerla desaparecer", señaló.

"El exministro Cavallo planteó sin siquiera ruborizarse que provincias inviables (en las que incluía a Santiago) había que hacerlas desaparecer, unirlas con otras para ahorrar en representantes políticos, elecciones, etc", recordó y manifestó que "son cuestiones que se dan de tanto en tanto" y que "por suerte, hoy la Argentina no es eso".