Fotos Sebastián Salim negó las acusaciones del jefe comunal

25/03/2017 -

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Frías, Sebastián Salim, brindó su versión acerca de las acusaciones del intendente Luis Lecuona sobre sus facultades para administrar la economía del cuerpo legislativo, como consecuencia de una situación financiera adversa que Salim estaría atravesando con su empresa. El titular del legislativo friense señaló que su situación empresarial no debe vincularse con su actividad como funcionario público. Al mismo tiempo expuso que el intendente Lecuona le debe al Concejo Deliberante casi un año de fondos para gastos reservados y de representación. Ante esta situación, advirtió que denunciará penalmente a Lecuona por "retención" de los fondos del Concejo. "No tiene nada que ver la situación financiera del Concejo Deliberante con los cheques sin fondos de mi empresa, que es algo personal mío. Yo no tengo ninguna denuncia en la Justicia. Es un problema financiero de mi empresa, el cual yo lo estoy resolviendo. No tiene nada que ver con el Concejo Deliberante". Consultado acerca de si su situación financiera empresarial afectaba de algún modo su responsabilidad en el Economato del Deliberativo friense, respondió negativamente: "No tiene nada que ver una cosa con la otra. No hay ninguna inhibición, no hay nada en la Justicia. No tengo ninguna denuncia (en contra) yo". A continuación enfatizó: "Una cosa es mi actividad privada y otra cosa es el Concejo Deliberante. Él (por Lecuona) por el tema de las mochilas (con dibujos de marihuana, que el municipio entregó en escuelas de la zona) quiso mezclar una cosa con otra. Él como intendente, al nosotros tratar de hacerle una interpelación en el Concejo, mandó una nota al cuerpo para tratar un tema meramente mío, de mi empresa personal. Él habló en una radio diciendo que yo tenía la firma inhibida. Nada que ver"."Él dice que le preocupa el Economato del Concejo, pero prácticamente no libramos cheques porque no me manda la plata del Concejo, por eso lo estoy por denunciar penalmente, porque hace retención de fondos. Hace un año prácticamente no envía los fondos que son de los 12 concejales (gastos reservados, de gestión institucional) y las partidas para el mantenimiento del Legislativo".