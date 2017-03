Para Benedetto, Boca siempre es candidato

25/03/2017 -

Con los cañones apuntando al choque de mañana ante San Martín de San Juan, Boca quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Uno de los jugadores más relevantes del plantel aseguró que, pese a la caída ante los cordobeses, la ilusión de coronarse está intacta. ‘Nos dolió perder porque sabíamos que podíamos sacar una ventaja importante con el segundo. No queda más que trabajar, corregir y esperar el partido siguiente’, deslizó Darío Benedetto en diálogo con TyC Sports.

Y tras ello, expresó cómo el grupo sobrelleva la chapa de aspirante del título: ‘Estamos contentos de que nos pongan como candidatos porque Boca siempre lo es. Lo primero que se me cruza por la cabeza es que seamos nosotros los campeones. Hay que seguir por este camino. Falta muchísimo todavía, hay que ir partido a partido y no relajarse’.

De igual manera, el Pipa volvió a remarcar su buena relación con Walter Bou, delantero con el que pelea el puesto: ‘Estamos muy bien. Tenemos en claro que tenemos que estar bien por Boca y para lo que el equipo necesite. Siempre tiramos para adelante deseándonos lo mejor. Walter demostró que cuando juega hace goles y está bien físicamente. Me mete presión para que no me relaje. Cumplimos la misma función y hacemos lo que quiere Guillermo en el esquema. El DT quiere que el 9 termine la jugada’.