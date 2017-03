"Será un partido duro, como todos en el interior"

Fotos MOMENTO. Guillermo Barros Schelotto no hizo demasiado hincapié en los problemas defensivos que viene mostrando Boca en el año.

25/03/2017 -

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, espera un encuentro ‘duro’ en San Juan ante San Martín y le pidió a futbolistas estar ‘muy atentos’ porque ‘todos los partidos en el interior son muy complicados’.

‘Me imagino que San Martín de San Juan intentará llegar al arco, será un rival duro. Todos los partidos en el interior son complicados, tenemos que estar muy atentos’, dijo Barros Schelotto en conferencia de prensa.

Insistió el entrenador que su equipo debe ‘presionar y estar atento, resolver fácil y no complicarnos’, en clara referencia a los errores que le costaron la derrota frente a Talleres de Córdoba en la Bombonera.

El entrenador xeneize ironizó sobre las repercusiones de la última derrota frente a Talleres, al señalar que ‘parecía que la gente no sabía que hacía quince partidos que no perdíamos’.

‘Como siempre, cualquier cosa que sucede en Boca se dramatiza.

Parecía que la gente no sabía que hacía quince partidos que no perdíamos. A mí sólo me preocupa que dejamos pasar una oportunidad de alejarnos por errores que eran fáciles de resolver’.

Según el entrenador, ‘cada derrota a uno lo reubica en la Tierra, ve que cualquier desconcentración, con tanta paridad que hay en el fútbol argentino, lleva a la derrota’.

Acerca de las fallas ante Talleres, comentó que ‘puede ser desconcentración o no haber resuelto con más experiencia pero son errores que se pueden solucionar. No hay que apuntar a un nombre en especial. El equipo ha perdido, yo he perdido’.

Fallas

Sostuvo Barros Schelotto que ‘como todo equipo, tenemos errores que tenemos que trabajar. Tenemos que crecer pero no creo que tengamos muchos errores defensivos. Sólo hay cinco de treinta equipos con menos goles en contra que Boca’.

‘No creo que con este estilo los defensores queden expuestos, por ir a buscar siempre hemos ganados muchos más partidos de los que perdimos. Tampoco tenemos problemas defensivos, estamos entre las cinco vallas menos batidas (15 tantos) y somos el equipo más goleador del campeonato (38)’, afirmó el entrenador de Boca Juniors durante la conferencia de ayer.