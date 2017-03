25/03/2017 -

Ante el dramático relato de la menor, su padre -de apellido Carrizo (42)- se presentó en la Comisaría e informó lo que había sucedido. Antes se dirigió hasta la empresa de transporte para dialogar con los dueños.

Carrizo contó que lo sucedido fue en un sector denominado los Duplex. "Él la llevó hasta el final del recorrido en la parte trasera del barrio. El cambio de recorrido provocó que ella camine hasta la Belgrano y Rivadavia para volver a la casa", sostuvo.

Más tarde continuó diciendo: "Hicimos la denuncia y queremos que se investigue el hecho. Además queremos que el dueño de la empresa se entere de qué clase de choferes tiene", asimismo expresó que el acusado tendría 55 años aproximadamente.

"No sé si tendrá hijos o que le pudo haber cruzado por la cabeza. Mi hija tiene 14 años y él podría ser su abuelo. Si no hay justicia voy a reaccionar de otra manera y hasta ese punto no quiero llegar", sentenció.