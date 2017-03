Una adolescente de 14 años acusó a un colectivero de la línea 116 de abusarla

Fotos ABERRANTE Llevó a la adolescente hasta el final del recorrido, en un sector conocido como "Duplex" y allí trató de ultrajarla sexualmente.

25/03/2017 -

Dramática situación le tocó vivir a una adolescente que subió a una unidad de transporte público -afectado a la línea 116- para regresar a su casa en el Bº 750 Viviendas y el chofer la sometió a sus bajos instintos.

Según reveló la menor de 14 años al hablar en exclusiva con Noticiero 7, cerca de las 20.45 salió de un instituto donde estudia inglés -ubicado sobre calle 24 de Septiembre entre Mitre y Urquiza- y se dirigió a tomar el colectivo en Rivadavia y Belgrano.

La víctima contó que subió al rodado y nada parecía extraño ya que iban otros pasajeros en la unidad. ‘Cerca de la Belgrano y Congreso me dormí, cuando desperté ya estaba en el monte, todo estaba oscuro, él (por el chofer) había apagado las luces’, sostuvo la menor.

Manoseos

Más tarde continuó su relato diciendo: "Me agarró de la mano y me llevó al fondo, me decía que no tenga miedo. Yo le pedía que me baje. Allí me quiso abrazar y me pedía que lo bese".

Según el relato de la estudiante: "Lo empujé y le pedí que me bajara. Seguía pidiéndome que no tenga miedo y yo solo quería bajar. Me preguntaba cómo me llamaba y me dijo que él se llama Miguel".

Ante la firme postura de negación de la adolescente el colectivero desistió de sus intenciones y llevó a la damnificada hasta la parada donde ella debía descender. Antes le advirtió: "No cuentes nada, esto es algo que tiene que quedar entre nosotros".

La víctima llegó a su casa y rompió en llanto. Allí sus padres le preguntaron qué había sucedido y ésta contó la odisea que le tocó pasar. De inmediato se dirigieron hasta la Comisaría Nº1 del Menor y la Mujer donde radicaron la denuncia.

La adolescente les confesó a sus padres que tiene miedo y que no se trasladará más a sus lugares de concurrencias habituales en colectivo, ya que teme toparse con su atacante.

En el caso tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Pedro Alfonzo, quien solicitó que tome la denuncia a los padres y se le recepcione una declaración expositiva a la víctima.

Además pidió que se envíe una notificación a las autoridades de la empresa Ersa y que estos provean —durante las primeras horas del lunes— el nombre de todos los colectiveros de la línea 116 y el horario con el recorrido que debía hacer cada uno de ellos durante la jornada del día jueves.