Máximo Kirchner denunció "vendettas judiciales"

25/03/2017 -

El diputado nacional Máximo Kirchner afirmó que la decisión del juez Claudio Bonadio de enviar a juicio a la ex presidenta Cristina Fernández por la causa dólar futuro, "tiene que ver con las vendettas del poder".

El hijo de la ex mandataria también consideró que por esta causa "deberían dar explicaciones los funcionarios del actual Gobierno", en referencia a quienes se beneficiaron con la medida del kirchnerismo.

Consultado sobre la decisión de Bonadio mandar a juicio a la ex presidenta y a otros ex funcionarios kirchneristas, respondió que la ex mandataria "ya habló" y remarcó que "el tema del dólar futuro, es un tema que está agotado".

No obstante, sostuvo que el envío a juicio "tiene que ver con las vendettas judiciales del poder".

"En este país, cuando vos gobernás para los fuertes te va como (al ex presidente Fernando) De la Rúa, y cuando querés representar a las mayorías te va como a Cristina: uno se va con 50 muertos y otra se va con medio millón de personas (en la plaza)", sentenció.