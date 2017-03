Apertura de archivos eclesiásticos de la dictadura: un aporte a la reconciliación

25/03/2017 -

E l protocolo para poder consultar los archivos de la Iglesia de la ultima dictadura militar esta listo, y resta que el reglamento llegue aprobado del Vaticano para ponerlo a disposicion, previa peticion, solo de victimas y familiares directos de los detenidos desaparecidos. La desclasificacion de los documentos eclesiasticos de los anos de plomo (1976-1983) fue dispuesta por el papa Francisco, tras la promesa que el pontifice argentino le hizo a organizaciones de derechos humanos que por decadas reclamaron su apertura. La Iglesia, acusada de complicidad y de haberle dado la espalda a la mayoria de los crimenes de la dictadura, intenta de este modo poder contribuir a sanar heridas, prestar un servicio a la verdad y hacer un aporte a la reconciliacion de los argentinos, pero sin olvidar un pasado oscuro y doloroso. Pero el gesto de la Iglesia de abrir sus archivos de la dictadura tiene otra lectura en organizaciones de derechos humanos, que objetan que se trata de una apertura restringida, no publica y limitada a las victimas del terrorismo de Estado y sus familiares. ¡§Es un paso importante aunque sea solo simbolico¡¨, evaluo Victoria Donda, la diputada nacional hija de desaparecidos y nacida en la Esma, el centro clandestino de detencion donde le fue arrebatada a su madre. Monsenor Carlos Malfa, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, justifico el procedimiento, al asegurar que se hizo esta opcion, y no una apertura mas amplia al acceso a los archivos, porque ¡§se trata de material sensible¡¨. Las organizaciones que luchan por la memoria, la verdad y la justicia tambien consideraron ¡§tardio¡¨ que la desclasificacion de los archivos de la Iglesia llegue 40 anos despues. ¡§Demasiado tarde monsenor, somos todos grandes, los militares se mueren, pero nosotros tambien¡¨, le dijo Angela ¡§Lita¡¨ Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas, a Giuseppe Laterza, un oficial de la Secretaria de Estado del Vaticano. En abril de 2015, Boitano viajo a Roma para participar de la audiencia general del miercoles con el Papa y, por gestion del entonces embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdes, se reunio con funcionarios vaticanos para reclamarles que aceleren los tiempos de recopilacion, ¡§disinfestazione¡¨ y digitalizacion del material eclesiastico. La tardanza tambien radico en el robo de material ¡§reservado¡¨ perpetrado hace varios anos de los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina. Hecho delictivo que le costo el puesto a una empleada de la sede episcopal del barrio porteno de Retiro y que hasta hoy no fue esclarecido judicialmente. ¡§Lo importante es que lo hacemos¡¨, supo responder el cardenal Mario Poli al ser consultado sobre por que se espero 40 anos para desclasificar y digitalizar los documentos de esos anos en poder de la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostolica en Buenos Aires y la Secretaria de Estado del Vaticano. El Episcopado comenzo en 2005 el trabajo de ordenamiento y digitalizacion de la documentacion en su poder y el proceso se profundizo en 2012, por impulso de Bergoglio y los requerimientos judiciales. Mas alla de las lecturas del gesto, en unos dias, no mas, victimas y familiares del terrorismo de Estado podran acceder a unos 3.000 casos en documentos como telegramas, cartas y notas informales. La mayoria de documentos son pedidos de ayuda de familiares de victimas de la dictadura, las respuestas a esas peticiones, las gestiones de la propia Iglesia ante el Ministerio del Interior u otros organismos, y tambien ocasionales agradecimientos por las intervenciones. ƒÜ