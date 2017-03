Enfocados en volver al triunfo ante el líder

Fotos REFERENTES. Víctor Cajal y Matías Martínez jugarán esta noche, mientras que Julián Aprea está en duda por lesión.

25/03/2017 -

Independiente BBC necesita un triunfo para cortar una racha adversa de tres derrotas consecutivas y tendrá la chance de conseguirlo esta noche, cuando enfrente a Hindú de Resistencia, el puntero de la Conferencia Norte del TNA.

El conjunto santiagueño se presentará desde las 21 en el estadio Ciudad, donde suele levantar su rendimiento y puede jugarle de igual a igual a cualquiera.

El entrenador Javier Montenegro espera contar con Julián Aprea, quien no participó de la última gira por estar afectado por una contractura en el abductor de la pierna izquierda.

El pívot bonaerense será aguardado hasta último momento y, si no está en condiciones, será preservado para el partido del lunes 27 ante Villa San Martín.

Si juega, lo hará en una cantidad de minutos menor a la habitual, por lo que volverá a tener un mayor protagonismo el santiagueño Martín Balteiro.

El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones físicas y con muchas ganas de volver al triunfo, luego de las derrotas sufridas en suelo chaqueño.

Independiente BBC tendrá enfrente a mejor equipo de la competencia, ya que lidera la conferencia con un récord de 27 victorias y 7 derrotas.

El entrenador Jerónimo Treza cuenta con un plantel de jerarquía, en el que se destacan Nicolás Paletta, Pablo Fernández, Pablo Moya, Mauro Coronel y Kenneth Jones.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Sportivo Las Parejas vs. Comunicaciones de Mercedes; 21.30, Barrio Parque de Córdoba vs. Oberá FC (Joaquín Deck, José Montero e Ignacio Luna), Unión de Santa Fe (Guillermo Aliende) vs. Tiro Federal de Morteros (Phillip Lockett), Tomás Rocamora vs. Ciclista Juninense (Pablo Martínez) y Atenas de Carmen de Patagones vs. Huracán de Trelew; 22, Asociación Mitre vs. Villa San Martín (dirigirá Nicolás D’Anna) y Salta Basket vs. Villa Ángela.