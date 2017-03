Fotos Por baja del consumo, apelan a ofertas en carnes rojas, de pollo y cada vez hay más cortes de cerdo

25/03/2017 -

Mientras el consumo aún no da señales de una recuperación contundente en rubros claves como por ejemplo el de la alimentación, luego del incremento que tuvo en las últimas semanas la carne de pollo, comenzaron a aparecer ofertas de carnes rojas, otras alternativas como la de cerdo e incluso, carne de ave con rebajas considerables con respecto de la semana pasada. En tanto, la canasta de verduras y frutas también comenzó a experimentar en algunos productos una merma en sus precios mientras la mayoría de los artículos de estos rubros se mantienen con una estabilidad en sus valores, con la excepción de las frutas y verduras que no corresponden a la actual estación del año.P or una parte, mientras hasta el jueves los precios de la carne de pollo se mantuvieron en alza, hasta llegar a los $45 y hasta $48 el kilogramo en algunas pollerías de la zona céntrica, desde las grandes superficies comerciales lanzaron ofertas en el inicio de este fin de semana largo que mostraron el valor del kilogramo de carne de ave en $26 y $29 (pollo entero). D e la misma forma, así como comenzaron a promocionarse ofertas de carne vacuna con cortes en valores inferiores a los $100, como por ejemplo Luque que promociona carne molida especial a $76 o cortes para asar como la aguja parrillera o bocado de paleta a $88 el kilogramo o en el caso de Libertad que ofrece un kilogramo de costilla de novillito a $89, también comenzaron a tallar las carnes alternativas. En este caso, las grandes superficies comerciales iniciaron este fin de semana con ofertas de distintos cortes de carne de cerdo con precios por debajo de los $100. Por ejemplo, el híper Libertad salió con la oferta de un kilogramo de pechito de cerdo a $95. Por otra parte, Changomás también lanzó al mercado una oferta de bondiola congelada a $99 el kilogramo y a su turno, Vea hizo lo propio con ofertas de un kilogramo de paleta de cerdo a $89 el kilogramo y una cantidad similar, pero en este caso de pierna de cerdo a $94 el kilogramo. Entre $100 y $110 Por otra parte, entre las carnes rojas también comenzaron a aparecer ofertas desde las grandes superficies en cortes para asar, pero con mayor terneza que los anteriores. Por ejemplo un supermercado promociona costilla especial, keperí, bocado de lomo y tapa de asado a $108 el kilogramo. En otro de estos negocios se ofrecen carré y pechito de cerdo a $110 y $108 respectivamente.