Estela de Carlotto dijo que Bonafini "es muy mal ejemplo"

La presidenta de Abuelas dijo que no tiene relación con Bonafini por diferencias en torno a las "modalidades" de sus reclamos.

25/03/2017 -

En el marco del 41º aniversario por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lamentó que Hebe de Bonafini la acusara de "traidora" por haberse reunido esta semana con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Sorprendida por el comentario de la titular de Madres de Plaza de Mayo, la referente de Abuelas señaló: "Ella es dueña de decir lo que quiera. Es doloroso (lo que dijo), es un muy mal ejemplo. Lo siento por ella".

Antes de enterarse del comentario de la referente kirchnerista, Carlotto reiteró que no mantiene una relación con Hebe de Bonafini y que ello se debe a que tiene diferencias en torno a las "modalidades" de expresar sus reclamos y opiniones. "Es una madre, es una compañera, tiene el mismo dolor (que nosotros), pero tiene otra metodología", afirmó.

Estela de Carlotto destacó que Abuelas de Plaza de Mayo siempre ha tenido una política de relacionarse con todos los gobiernos constitucionales, más allá de las diferencias que el organismo que encabeza pudiera tener con cada uno de ellos. "Hay que tener conciencia democrática, no fanatismo", aseguró. "Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no nos guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno", subrayó.

"La relación tiene que existir. Nosotros trabajamos sin pausa y sin prisa, no podemos perder el tiempo, hay abuelas que todavía tienen que encontrar sus nietos. Firmamos un convenio de colaboración con el Parlamento de La Plata y había representantes del gobierno actual. No podemos hacer actos y decir con éste sí y con éste no, eso daría pie a que ellos nos hagan lo mismo", amplió.