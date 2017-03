La Zona Desarrollo también tendrá mucha actividad

25/03/2017 -

En la Zona Desarrollo del Iniciación, el punto saliente de la jornada de hoy se presentará en Bandera, ya que allí se producirá el debut oficial de Social Pinto, que visitará a Sanavirones por el Grupo C. Completarán el grupo se jugará mañana, con Quimilí y Los Juríes. Mientras tanto también hoy por el Grupo A, en Ojo de Agua, La Cañada recibirá la visita de Fernández RC y en Frías, jugarán el local y Loreto. Hoy chocarán por el Grupo B, Campo Gallo y Los Dorados. El programa es el siguiente: Hoy: Unse vs. Olímpico (15 Intermedia, 16.30 Primera), La Cañada vs. Fernández RC (16.30), Frías vs. Loreto (15), C. Gallo vs. Dorados (16.30) y Sanavirones vs. Social Pinto (15 Juveniles, 16.30 Primera). Mañana: Santiago Rugby vs. Lawn Tennis (15 Intermedia, 16.30 Primera), Clodomira vs. Club de Amigos (16.30) y Quimilí RC vs. Los Juríes RC (16.30).