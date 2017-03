Almagro pide unidad para dar un ultimátum a Maduro

Fotos PRESIÓN. El secretario de la OEA, Luis Almagro, es uno de los principales impulsores de la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

25/03/2017 -

WASHINGTON, Estados Unidos. El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió la unidad de los países americanos para dar un ultimátum al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que si no convoca a elecciones generales en un mes, el país será suspendido de la organización.

"Si Venezuela no vuelve al camino democrático en un mes, debería ser suspendida de la OEA, como establece el artículo 21 (de la Carta Democrática Interamericana)", escribió Almagro en un artículo de opinión publicado por el diario The New York Times.

"No podemos seguir mirando hacia otro lado. Los países miembros de la OEA deben reafirmar su compromiso con la democracia", agregó.

El llamado de Almagro llega un día después de que 14 países americanos exigieran a Maduro, en una declaración conjunta, un calendario electoral y la liberación de todos los "presos políticos".

El documento, que no sé sabe aún si será sometido a votación en la OEA, indica que antes de la suspensión, que es "el último recurso", deben "agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable".

No obstante, no ponen la fecha de un mes, como sí hace Almagro, ni hablan de anticipar las elecciones generales previstas para 2018, sino que piden que se "establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas", como el referendo revocatorio.