Maluma y el video porno con Ricky Martin

25/03/2017 -

Tras el lanzamiento de "Vente pa’ ca", los rumores sobre un posible romance entre Maluma y Ricky Martin no se hicieron esperar e inclusive se comenzó a hablar en las redes sociales sobre la existencia de un video íntimo entre los cantantes. Fue el mismo Maluma quien desmintió la existencia de ese material XXX. "Con respecto al video erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira", dijo el intérprete y compositor. Además, aclaró que respeta a la comunidad LGBT, pero que se declara 100% heterosexual. ‘No soy gay, aunque me siento muy agradecido con esta comunidad y el cariño es cariño siempre’, aclaró la estrella.