Diana Ingro, la actriz que amó tanto a Santiago

Fotos Diana (centro), en Las Termas de Río Hondo, con sus amigas Teté Coustarot y Mirtha Legrand.

25/03/2017 -

Un condenado por matar a su cuñado se escapó de la cárcel y al encontrar a su hija averigua que cree que otro es su padre. Esa es, en síntesis, la historia de ‘Muerte civil’, película que Armando Bo filmó en locaciones de Santiago y que marcó el debut en un rol protagónico de Diana Ingro o Susana Unía tal su nombre real, actriz que falleció ayer a los 99 años.

Ingro, en este policial interactúo con actores santiagueños entre los que se destacaron Tilo y Taro Argañaras, Publio Araujo, Pedro Pablo Gorosito y Dido Orlando Silvetti. En esta película, que fue dirigida por Alberto D’Aversa en 1954, se puso en la piel de Adela.

La recordada rubia platinada del cine argentino de las décadas del 40, 50 y 60 siempre tuvo palabras de encomio para Santiago del Estero, "una provincia a la que siempre he querido regresar después de los hermosos días que he vivido cuando filmamos Muerte Civil", como le dijo a EL LIBERAL, en el 2010, cuando formó parte de una delegación de celebridades que visitaron Las Termas, entre ellas Mirtha Legrand y Teté Coustarot.

Antes, en el año 1999, cuando junto con el recordado Marcos Zuccker participaron del Festival Nacional de Cine de Mar del Plata, Ingro también había manifestado a EL LIBERAL sus deseos de volver a Santiago ‘para reencontrarme con actores inolvidables con los que me ha tocado trabajar. He viajado mucho, pero donde me he sentido muy cómoda y amada ha sido en Santiago’, evocó en aquel momento la inolvidable protagonista de filmes como "Nuestra Natacha" (fue su debut en el cine junto con Amelia Bence), "Extraña ternura" o "Papá Corazón se quiere casar".

Fue Revelación Femenina de 1950 en "Con el sudor de tu frente" y participó en más de treinta películas, entre ellas "Corrientes... calle de ensueños", "Sala de guardia", "La pasión desnuda" y "Graciela".

Oriunda de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, Ingro tuvo su última participación en el cine en 1999 cuando el cineasta argentino Pablo Nisenson la recuperó del olvido en "Ángel, la diva y yo".

El teatro también ha sido otro de los escenarios donde se lució. Lo hizo en "Camino Negro’, "Alta Sociedad", "40 Kilates", "Mónica perdió un complejo" y "La tía de Carlos", entre otros espectáculos.

Entre los programas de televisión en los cuales participó se encuentran "Amo y señor", "El amor tiene cara de mujer", "Carola y Carolina", "Manuela", "El Teatro de Jorge Salcedo", "El seductor", "Corazones de fuego".