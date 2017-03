Jey Mammon le pegó duro y parejo a Flor de la V

25/03/2017 -

Jey Mammon criticó a Flor de la V, con quien trabajó años atrás en "La Pelu" y en "Tu cara me suena", ambos ciclos de Telefé. "Es algo tan antiguo ya. Nunca hablé de eso ni de ella porque hay cosas que son importantes en la vida, y cosas que no. En ese momento, en La Pelu, la pasé mal, pero pasó tanto tiempo. No tengo trato con Florencia. Nunca tuve un conflicto concreto con ella. Yo no me fui enojado de La Pelu. La pasé mal en algún momento. Todos la pasamos mal, menos ella", dijo. "Después, con Flor estuvimos en Tu cara me suena. ¡Pasó tanta cosa! Ahí nadie la bancaba tampoco. Ella se ganó solita el odio de todos. Pero ya pasó...", enfatizó.