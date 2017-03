Wanda Icardi, dardo a Bauza y Argentina

Fotos Mauro Icardi

Hoy 08:03 -

Argentina venció a Chile por la mínima pero la imagen de la albiceleste no fue la mejor, tanto que las críticas se han sucedido en los medios de comunicación tras el choque. Wanda Nara, mujer de Mauro Icardi, aprovechó para mandar un dardo a Edgardo Bauza, que decidió no llevar convocado al jugador del Inter de Milán.

"El final de la película es siempre el mismo si no cambian la historia y los protagonistas", escribió en su cuenta de Twitter. Un mensaje que no ha pasado desapercibido. No es la primera vez que Wanda se manifiesta sobre algún tema relacionado con el momento futbolístico de su pareja.