Video: una explosión dejó 15 heridos en Liverpool

25/03/2017 -

La explosión se registró en el área metropolitana de Wirral y, presuntamente, se debió a una fuga de gas, según miembros del equipo de bomberos que participaron en el accidente. El estallido habría afectado a dos edificios.

La Policía ha bloqueado el acceso al área donde se registró la explosión, debido a que se ha trasladado un gran número de ambulancias para atender a los heridos.

Los residentes locales suponen que la deflagración se registró en un estudio de baile.

New Ferry explosion scene..... pic.twitter.com/4QfzhZVKT0

Here's the rubble from the dance studio. Absolutely obliterated. Devastating. pic.twitter.com/3ueZayAF4T