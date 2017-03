El sector de tecnologías de la información representa el 2% del PBI argentino

Hoy 20:31 - El sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) representa el 2% del Producto bruto interno (PBI) argentino, y debería llegar al 4% para acercarse a países como Alemania y Gran Bretaña, señaló el analista de mercado Alejandro Prince. “El sector TIC hoy en la Argentina representa el 2% del PBI, comparable con Colombia, Perú, y con Portugal, pero en Alemania y Gran Bretaña están en el 5 o 6%”, señaló Prince, para agregar que “nos falta pasar del 2% al 4%, pero no es mágico”. Puntualmente, el año pasado el sector facturó $232.211 millones de los cuales 157.181 millones corresponden al sector de telecomunicaciones y 75.029 millones a tecnología, incluyendo hardware y software. En el 2015 el total del sector fue de $187.620 millones con 124.836 millones correspondiente a telecomunicaciones, y 62.784 millones a las tecnológicas. Prince analizó en el segundo Foro de Transformación Digital del Estado, organizado por la Cámara de empresas de Software y Servicios Informáticos, la evolución de la tecnología y su impacto en la economía. Ubicó a la aparición de los móviles como la etapa 1.0, por la cual “todos tenemos en el bolsillo una computadora”, la explosión de datos móviles como el momento 2.0; una etapa 3.0 vinculada con la localización y asegura que ya estamos en la versión 4.0 a la que define como “inteligente y transformativa”: En esta etapa, indicó que los objetivos son “resolver problemas con el know how, creación de valor y efectividad, porque tenemos la suficiente experiencia para hacer las cosas bien de entrada”. Este “hacer bien” fue un mensaje directo a las empresas que incorporan tecnología y al sector público, en línea con el planteo que hizo el titular de la Cessi, Anibal Carmona, al señalar que “digitalizar y despapelizar no es transformación digital”. “Cada innovación en las TICs acompañó cambios profundos en lo social, cultural y en lo económico”, afirmó Prince, para remarcar que en esta etapa la transformación es tan profunda que “la solución no es la tecnología, pero no hay solución sin tecnología”. El fondo de la cuestión, que es global, está en la “transformación de las instituciones que hoy arrastran tres o cuatro siglos de existencia, frente a una sociedad que es cada vez más abierta, más diversa, más compleja, más conectada y que verifica cambios a una velocidad impresionante”. Consultado sobre qué cambios se deberían generar, Prince señaló que “las normas morales, los valores religiosos-culturales, las leyes del derecho positivo y las instituciones tienen que adaptarse, sino se produce una fricción”.