Una semana con precios inestables para el dólar que abrió en alza y cerró en baja

Hoy 20:32 - Distintas variables influyeron en el comportamiento de la cotización del dólar en esta semana. Fundamentalmente hubo mayores ventas por parte de empresas, exportadores y bancos que hicieron que su cotización fuera decreciendo. El viernes, no hubo operaciones por la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, por lo que el cierre del jueves marcó el piso con el que se iniciarán mañana las operaciones en el mercado cambiario. En las siguientes líneas, un repaso de los factores que incidieron en la variación de la cotización de la moneda norteamericana. Lunes 20: “Elevada volatilidad en el mercado cambiario, luego de tocar máximos en $ 15,70 el dólar volvió a niveles de $ 15,63 por el ingreso de ventas. La divisa norteamericana operó con marcada amplitud entre máximos y mínimos registrados”, dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios. El mercado se movió dentro de un ingreso de divisas más abultado que las semanas precedentes. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA ) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, ingresaron divisas por 377.134.275 dólares, por negocios concretados durante la semana anterior. Martes 21: “Diluidas las expectativas de un cambio en la estrategia oficial destinada a revertir la tendencia de debilidad del dólar, el mercado doméstico retomó un escenario en el que prevaleció la oferta de divisas con cierto impacto en la cotización”, sintetizó Gustavo Quintana, de AB C Mercado de Cambios. “En la última hora de operaciones, cuando aún se mantenía por encima de $15,64, salieron exportadores y algunos bancos a descargar posiciones, debido a que el Banco Central aclaró, que el Mercado Único y Libre de Cambios (MUL C) seguirá operando normalmente, sin ningún tipo de modificaciones, perdiendo incentivo mantener la divisa en sus activos de moneda extranjera”, completó Fernando Izzo, de AB C Mercado de Cambios. Miércoles 22: En el mercado de cambios, el dólar subió a 15,63 pesos en el segmento mayorista, bajó a 15,90 pesos en pizarras de la City porteña y quedó a 16,10 pesos en el circuito informal. Jueves 23: Una orden de venta de un banco privado extranjero sobre el final de la rueda presionó a la baja el precio del dólar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUL C), donde la divisa cedió a $15,59, mientras en pizarras de la City se mantuvo en $15,90. l