Crece la demanda de la gente por departamentos chicos para vivienda

Hoy 20:44 - El mercado inmobiliario local asiste a una creciente demanda de departamentos de uno y dos dormitorios, mientras que para este año, los valores de los alquileres se fijaron con reajustes semestrales que rondan el 12,5% para el caso de los inmuebles destinados a vivienda y el 15% para los que se destinan a una finalidad comercial u a otra actividad lucrativa. “La gente está a la búsqueda de departamentos chicos, en Santiago no hay tantos monoambientes pero sí hay departamentos de un dormitorio que son los que más se alquilan por una cuestión de costos, porque el que alquila trata de gastar lo menos posible pero este año sí se ve una demanda importante de alquileres”, señaló Antonio Gel, operador inmobiliario con años de experiencia en el rubro. Destacó que esta demanda se da en un contexto en el cual, “los créditos hipotecarios recién están queriendo despegar, pero aún con tasas altas, entonces por ahí no es muy accesible tomar un crédito para una persona que trabaja normalmente y al no haber esa posibilidad, se busca alquilar. Por ello, hay mucha demanda, pero con una tendencia más inclinada hacia los departamentos chicos por una cuestión de costos”. Desde otra inmobiliaria, Luis Anglade, señaló que “no nos ha quedado nada para alquilar. Todo lo que teníamos lo hemos alquilado”. Destacó que “el precio de las renovaciones está variando: Entre un 12,5% a un 15% cada seis meses, pero hoy es muy difícil conseguir el alquiler de un departamento de un dormitorio más las expensas por menos de $5.000, en el caso de un departamento bien ubicado y relativamente nuevo”, señaló. Por su parte, Daniel Tavliagini, director de la inmobiliaria homónima, coincidió en que “hay mucha demanda de alquileres para vivienda, un incremento permanente de la demanda, por una parte por chicos que vienen a estudiar y otros que quieren vivir solos”, señaló. Asimismo, desde otra inmobiliaria, comentaron que “hay familias que buscan estar más cerca del Centro de la ciudad por los colegios a los que mandan a sus hijos y por las actividades extra escolares que desarrollan, por lo cual alquilan un departamento de dos dormitorios para ganar un poco en comodidad”, detalló Amalia, operadora del sector. Según los distintos operadores inmobiliarios consultados, en la actualidad el alquiler de un departamento de un dormitorio puede oscilar entre los $3.500 y $6.000 sin incluir las expensas que cada vez tienen una mayor preponderancia en la ecuación final. “Las expensas no están baratas. Los sueldos de los porteros están a nivel nacional y ése es el régimen salarial. Por eso, los sueldos de los porteros son altos en relación a los ingresos medios de Santiago, lo que influye en que la expensa sea cara. Antes, era un accesorio del alquiler pero ahora es un elemento importante. Por ello, mucha gente, cuando va a alquilar, pregunta cuál es el valor de las expensas porque ahora es importante su valor en relación al alquiler”, indicó Gel. Los precios Ejemplificó que un departamento de dos dormitorios cuyo alquiler puede rondar los $5.000, de expensas puede pagar otros $1.500. “Es un monto muy grande en relación al alquiler porque el alquiler ha crecido menos que el costo de las expensas”, indicó. Por su parte, Tagliavini destacó que la mayor búsqueda está orientada a departamentos “de un dormitorio y de dos dormitorios, para los primeros el costo promedio del alquiler ronda los $3.500 a $3,800 y de dos dormitorios desde $4.500 hacia arriba”. Gel, por su parte detalló que “hay demanda de todo, pero por la época, hay mucha incidencia de estudiantes pero se mantiene la demanda de alquileres en forma importante y los alquileres oscilan en esos valores de $4.000 a $6.000 en los departamentos de un dormitorio, dependiendo la ubicación y el nivel de categoría del edificio, además de los amenities”, indicó. En tanto, respecto de la demanda por locales comerciales para alquilar, Tagliavini indicó que “hay locales que han bajado los precios por la crisis que se vive, por lo cual muchos comercios han cerrado y han quedado locales disponibles”. Agregó que “la situación en este rubro está hoy complicada, muchos no se animan a invertir por los montos fijos del alquiler, los sueldos y por los riesgos que implica hacer una inversión para abrir un negocio”.l