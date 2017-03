Cuál será el rol que tendrán los nuevos créditos hipotecarios

Hoy 20:45 - “Se supone que los Procrear de los 100 mil inscriptos que recogió, a unos 40 mil se le podrían adjudicar los créditos, que son los que más factiblemente podrían tener la posibilidad de salir de la opción de la locación, porque de un 33% que no tiene vivienda tal vez un 5 a 7% dejen de alquilar y lleguen a calificar para el Procrear”, señaló. En este punto fue cauto al señalar que “si los créditos se lanzan y se terminan efectivizando como dice el Gobierno, se trata de créditos atractivos porque no tienen muchos condicionamientos, excepto los límites de ingresos, pero si uno tiene un hijo tiene más ventajas para que el Estado apoye con un subsidio”. Detalló que “si lo logran aplicar así a este tipo de créditos, es algo muy positivo porque además se supone que las cuotas serían bajas, entre $2.500 a 2.800 por mes porque los montos que ponen no son tan altos”. Agregó que “hay posibilidad que pueda funcionar en Santiago porque ese millón de pesos al que llega el crédito es un monto por el cual se pueden comprar viviendas en Santiago, porque hay propiedades en esos valores no así en Córdoba o Buenos Aires donde sería imposible contar con viviendas en esos valores”. Destacó que para llegar a un crédito de $1 millón, tal como se señaló a nivel oficial “la cuota sería muy baja, casi como el nivel de un alquiler de $3.000 ó $3.500 y aunque para devolverlo haya una actualizacíon por UVA en base a la inflación, el Gobierno también va a trabajar por sostener la inflación a raya. Por ello, con los sueldos que hay en Santiago, muchas personas podrían acceder”. l