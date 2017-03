“La ecuación de empleados es para una empresa que elabora 5 millones de litros diarios y hoy produce 1,6 millón de litros”

Hoy 20:51 - El secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, aseguró que si la empresa SanCor no reduce su planta de personal “va a tener que cerrar” y estimó en “más de mil” la cantidad de trabajadores que deberán ser desafectados. “Por la caída de la producción de leche, si no ‘achican’ gente, van a tener que cerrar y creo que los despidos van a ser más de mil por los números que estamos manejando”, señaló el funcionario. Morini advirtió que “la ecuación de empleados es para una empresa que tiene que elaborar 5 millones de litros y hoy está produciendo 1,6 millón de litros. En tanto, en la provincia se obtienen 3 millones de litros menos por día. Además, este año con el golpe que nos dio el agua se agravó la situación”, dijo en referencia a las inundaciones que afectó a gran parte de la provincia. “Las pérdidas de las fuentes de trabajo no van a estar concentradas en un solo lugar, no es una empresa como General Motors que está todo concentrado en una sola ciudad, esto debe estar distribuido por lo menos en 30 puntos distintos. Esto ya se dio, muchas plantas se tecnificaron y otras de localidades cercanas debieron cerrar”, precisó el titular de Lechería en declaraciones a radio Dos de Rosario. Por último, Morini dijo que en la planta de SanCor en la localidad de Centenero donde quedarían desafectados 70 trabajadores “hay una alternativa que es un inversor privado”, pero mientras esa opción no se concrete “nosotros no vamos a intervenir, si bien vamos a evaluar las condiciones de los nuevos dueños, como por ejemplo si toman a todos los empleados o solo una parte”. l