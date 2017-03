El biodiésel argentino, en la mira de los estadounidenses

Hoy 20:52 - El gobierno argentino rechazó el reclamo de la cámara que nuclea a los productores de biodiésel de Estados Unidos, que le pidió al gobierno de Donald Trump que inicie una investigación contra el combustible argentino por supuesto dumping. “El Gobierno Argentino asegura que la presentación realizada por la Cámara estadounidense que nuclea a productores de biodiésel para analizar la continuidad del ingreso de biocombustible argentino a ese país no tiene sustento”, anunció la Cancillería. Una coalición de la industria estadounidense del sector liderada por la Junta Nacional del Biodiésel solicitó el jueves al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de ese país la imposición de derechos antidumping y compensatorios contra las exportaciones argentinas del producto. Acusan a los productores argentinos de exportar biodiésel a precios de dumping y de beneficiarse de subsidios distorsivos que favorecen a las exportaciones perjudicando a la industria norteamericana. La Cancillería informó que “la demanda sobre supuesto dumping no cuenta con evidencias y sus argumentos ya han sido rechazados por tribunales internacionales”. “La OMC falló en favor de Argentina el año pasado, tanto en primera instancia como en apelación, contra una medida antidumping similar a la que ahora pretende la industria del biodiesel estadounidense impuesta por la Unión Europea”, advirtió el gobierno argentino. El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que “la medida europea declarada ilegal estaba basada en los mismos argumentos que ahora reitera la industria estadounidense”. “Además, la Corte General europea anuló los derechos antidumping impuestos por la UE dando por tierra con la acusación de sus propios productores. En este momento la UE se encuentra revisando su medida”, aclaró. “La Argentina es líder mundial en producción de biodiésel gracias a su ventaja comparativa en la producción de la soja y la producción altamente eficiente de la industria nacional de biodiesel”, señaló la Cancillería en un comunicado oficial. En el comunicado se indica que “esto motivó demandas proteccionistas en diversas partes del mundo con el fin de proteger sectores incapaces de competir internacionalmente a través de la imposición de barreras ilegales al comercio internacional”. “Dichas barreras no solamente perjudican a los exportadores eficientes, sino que menoscaban los esfuerzos que realizan los países en desarrollo para proteger el medio ambiente global a través de la reducción del consumo de combustibles fósiles”, añade el texto.