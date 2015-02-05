CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Marzo de 2017

A LAS 18.15 FÚTBOL AFA: RIVER PLATE - BELGRANO DE CÓRDOBA

Hoy 21:12 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 CINE. JAMAS BESADA

17.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

18.15 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - BELGRANO

20.30 SORTEO DE MONO BINGO

20.45 SORTEO DE TÓMBOLA

21.00 JOSUÉ, EL RESUMEN

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS,LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA

EN FAMILIAl

AMÉRICA

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

16.30 AYER, NOMÁS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

15.00 ALERTA COBRA

15.45 COLÓN DE SANTA FE VS. LANÚS

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

23.00 CARTONEROS

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO

14.30 COCINEROS

16.30 RED DOG. UNA AVENTURA EN AUSTRALIA

18.15 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

22.40 PLAN PERFECTO

 EL TRECE

09.30 EL GARAGE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON

MIRTHA LEGRAND

16.15 SAN MARTÍN (SJ) VS. BOCA

18.30 CINE SHAMPOO

 


CANAL 14 

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 ZAPA ZAPA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 TICKET AL SHOW

18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

19.00 PASA EN SANTIAGO

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 MUSICALES

21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. PEÑAROL - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. PEÑAROL (R)

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.15 ASTERIX EN BRETAÑA

08.48 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

10.42 JUNTOS... PERO NO TANTO

12.32 GODZILLA

14.56 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

17.26 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

19.10 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

19.37 GODZILLA

22.00 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

23.51 LA NOCHE DEL DEMONIO

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 JACK FROST

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.20 UN ROMANCE PELIGROSO

15.05 JUMANJI

17.10 ¡MARCIANOS AL ATAQUE!

19.15 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

21.00 CUENTA CONMIGO

22.40 LOS GRITOS DEL SILENCIO

TNT

08.53 METEORO

11.26 TOY STORY

12.58 EL LLANERO SOLITARIO

15.56 ZOOLANDER

17.34 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

19.35 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

22.00 LA NOCHE MÁS OSCURA

00.59 LEGIÓN DE ÁNGELES

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, LA TARANTELA

08.00 CHICAGO FIRE, DOS DS

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

10.50 HOUSE, FEALDAD

11.45 DETECTIVES MEDICOS S13, LIGHTS OUT

12.15 BEAN

14.00 MADAGASCAR

15.35 SHREK

17.15 SHREK 2

18.55 LOS PITUFOS

21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.50 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

24.55 ELEMENTARY, UN ESTUDIO SOBRE CHARLOTTE

01.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS

02.45 DETECTIVES MEDICOS S13, HAIR LINE

STUDIO UNIVERSAL

09.35 LOS PICAPIEDRA EN VIVA ROCK LAS VEGAS

11.30 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS SALVAN EL DÍA

13.30 PEQUEÑOS GUERREROS

15.45 FULLSCREEN

16.15 AMIGA IMAGINARIA

18.05 LA IMPOSTORA

20.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.20 EL SOBREVIVIENTE

24.20 EL VENGADOR DEL FUTURO

02.40 TRABAJO MORTAL

04.10 EL SOBREVIVIENTE

A DÓNDE IR

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(RUTA 1, KM 7, LOS ROMANO)

+HOY, MISHQUI SIMI, CANTORES DE LA SERENATA Y MUCHOS MÁS.

PLAZA DE LOS ÁRABES

(PASEO ALVEAR)

+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 1 DE ABRIL, FIESTA RETRO, A PARTIR DE LAS 23. SHOW DANCER DE DANIEL MAIDANA Y NATALIA FAJARDO.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA CLAUDIA ZABALZA, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR (DÉBORA MORALES, FACUNDO AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y ALE ARANDA)

CINES


SUNSTAR

KONG: LA ISLA CALAVERA (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY 14:30 (Cast) - 17:00 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

CASI LEYENDAS (2D):

COMEDIA (+13años)

HOY 22:00 (Cast) 00:30 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

HOY - 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)1:00 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 14:40 (Cast) 17:30 (Cast) 19:40 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY -22:50 (Subt) 01:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN

HOY -20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LOGAN 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

 
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