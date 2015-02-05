CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Marzo de 2017
A LAS 18.15 FÚTBOL AFA: RIVER PLATE - BELGRANO DE CÓRDOBA
Por El Liberal
Hoy 21:12 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 CINE. JAMAS BESADA
17.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
18.15 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - BELGRANO
20.30 SORTEO DE MONO BINGO
20.45 SORTEO DE TÓMBOLA
21.00 JOSUÉ, EL RESUMEN
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS,LA GALA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA
EN FAMILIAl
AMÉRICA
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
16.30 AYER, NOMÁS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
15.00 ALERTA COBRA
15.45 COLÓN DE SANTA FE VS. LANÚS
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
23.00 CARTONEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS
16.30 RED DOG. UNA AVENTURA EN AUSTRALIA
18.15 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
22.40 PLAN PERFECTO
EL TRECE
09.30 EL GARAGE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON
MIRTHA LEGRAND
16.15 SAN MARTÍN (SJ) VS. BOCA
18.30 CINE SHAMPOO
CANAL 14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 ZAPA ZAPA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 TICKET AL SHOW
18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
19.00 PASA EN SANTIAGO
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 MUSICALES
21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. PEÑAROL - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. PEÑAROL (R)
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.15 ASTERIX EN BRETAÑA
08.48 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
10.42 JUNTOS... PERO NO TANTO
12.32 GODZILLA
14.56 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
17.26 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
19.10 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
19.37 GODZILLA
22.00 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
23.51 LA NOCHE DEL DEMONIO
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 JACK FROST
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.20 UN ROMANCE PELIGROSO
15.05 JUMANJI
17.10 ¡MARCIANOS AL ATAQUE!
19.15 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
21.00 CUENTA CONMIGO
22.40 LOS GRITOS DEL SILENCIO
TNT
08.53 METEORO
11.26 TOY STORY
12.58 EL LLANERO SOLITARIO
15.56 ZOOLANDER
17.34 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
19.35 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
22.00 LA NOCHE MÁS OSCURA
00.59 LEGIÓN DE ÁNGELES
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, LA TARANTELA
08.00 CHICAGO FIRE, DOS DS
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
10.50 HOUSE, FEALDAD
11.45 DETECTIVES MEDICOS S13, LIGHTS OUT
12.15 BEAN
14.00 MADAGASCAR
15.35 SHREK
17.15 SHREK 2
18.55 LOS PITUFOS
21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.50 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
24.55 ELEMENTARY, UN ESTUDIO SOBRE CHARLOTTE
01.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS
02.45 DETECTIVES MEDICOS S13, HAIR LINE
STUDIO UNIVERSAL
09.35 LOS PICAPIEDRA EN VIVA ROCK LAS VEGAS
11.30 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS SALVAN EL DÍA
13.30 PEQUEÑOS GUERREROS
15.45 FULLSCREEN
16.15 AMIGA IMAGINARIA
18.05 LA IMPOSTORA
20.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
22.20 EL SOBREVIVIENTE
24.20 EL VENGADOR DEL FUTURO
02.40 TRABAJO MORTAL
04.10 EL SOBREVIVIENTE
A DÓNDE IR
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(RUTA 1, KM 7, LOS ROMANO)
+HOY, MISHQUI SIMI, CANTORES DE LA SERENATA Y MUCHOS MÁS.
PLAZA DE LOS ÁRABES
(PASEO ALVEAR)
+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 1 DE ABRIL, FIESTA RETRO, A PARTIR DE LAS 23. SHOW DANCER DE DANIEL MAIDANA Y NATALIA FAJARDO.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA CLAUDIA ZABALZA, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR (DÉBORA MORALES, FACUNDO AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y ALE ARANDA)
CINES
SUNSTAR
KONG: LA ISLA CALAVERA (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY 14:30 (Cast) - 17:00 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
HOY 22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
HOY - 14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)1:00 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 14:40 (Cast) 17:30 (Cast) 19:40 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY -22:50 (Subt) 01:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN
HOY -20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOGAN 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50