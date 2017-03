FÚNEBRES | 26 de Marzo de 2017

Hoy 21:29 - FALLECIMIENTOS





- Elva Magdalena Lucca

- Teresa de Jesús Luna de Campo

- Ernesto Villalba (La Banda)

- Marino Osvaldo González (Chaupi Pozo)

- José Fermín Castaño (Choya)

- María Lilia Ruiz

- Manuel Antonio Gerez

- Carmen López de Carpintero

Sepelios Participaciones

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna . Sus hijos Berta Edith y Myriam Cristina, su cuñada Noemí y Nancy participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor . Su hijo Dardo Omar, nietos Emanuel, Carolina, Florencia y Lucas, bisnietos Marcos, Amelí, Martin y Simón, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastor me hará descansar . Su hija Fátima, hijo pol. Juan, nietos Franco, Tamara y Daniela y bisnieto Benja, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Si algún día visitas mi tumba, no llores imagina que estor durmiendo y te visitan al Alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia, cantaré para ti en silencio, nunca pienses que me he ido porque entonces si habré muerto. Con inmenso dolor. Sus hijos Alberto y flia., Victoria y flia., Fátima y flia., Edith, y Cristina, nietos Franco, Daniela, Agustina, Lucas, Carolina, Emanuel y Florencia participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Acompañamos a sus hijos Cristina, Edith, Omar y Fátima, y a sus nietos y bisnietos en tan doloroso momento. Silvia, Mariel y Maruca.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Felipe C. Zabaleta y flia., participa el fallecimiento de su tía Elvira, rogamos una pronta y cristiana resignación a toda la flia.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Ex compañeras y amigas de su hija Miriam; Susana, Chicha, Cristina, Laura, Leonor, Teli, Ramona, Mari, Azucena, Héctor y Lidia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su señora mamá. Rogamos al Altísimo les de la resignación cristiana a toda su flia.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Acompañan con profundo dolor a su ex compañera de Trabajo; Romina Paz y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Flia. Ríos y flia. Campos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Augusto Carnero y Mariano Martinez acompañan con profundo dolor a su amigo Franco Barrionuevo Galván en este duro momento por el fallecimiento de su abuela. Elevan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Abuelita querida que brille para vos la luz que no tiene fin y que Dios te reciba en sus brazos para el descanso eterno". Siempre te recordaremos abuelita. Tus nietos Franco Barrionuevo Galvan, Daniela Fernández, y Borja Barrionuevo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, Pues me he elevado a la vida eterna y estoy en la Casa del Señor " . Sus amigos Beba Díaz, Mariel y Pablo, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a su querida familia y ruegan oraciones en su memoria.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. ante mi esta la mesa y la copa de Cristo. Mejor que la emision con el Santo Oleo, he recibido la unción del Espiritu Santo. La Comunidad de Maria Rosa Mistica Calles Pje. San Lorenzo, Sor Mercedes Guerra y Moreno, participan el fallecimiento de nuestra hermana Elvira y acompañan en este tremendo dolor a sus hijas y nietos sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ACEVEDO DE GALVÁN, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|.Descansaras en verdes praderas. Hugo, Inés, Viviana y Mariano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este dolor a sus hijas y nietos.

DÍAZ, BACILIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Los primos hermanos de su esposa Luis Vella y Luis Edmundo y flia; Nena Vella y Carlos Alberto y Claudia Di Meo; Chicho Llapur y Gladys Vella, Gustavo Llapur y flia acompañan con cariño a su esposa Marta Vella, hijos, nietos y demás familiares rogando al Sr. lo tenga en su gloria.

DÍAZ, BACILIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Que el Señor lo cobije en su infinita misericordia y le permita ver la luz de su rostro". Maria Rosa Costilla y flia., participa con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus deudos rogando al Altísimo por su cristiana resignación. Elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, BACILIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Señor ya está ante tí permítele contemplar la luz de tu rostro". Mariela Fuentes Costilla y flia. participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la cristiana resignación de su flia. y por su querida memoria.

DÍAZ, BACILIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Hermano querido en este descanso eterno que el todo poderoso te ilumine con su luz divina, sus hermanos Sara, Mirta, Olga, Ramona y Cacho Muse, sus hermanos políticos America y Pedro. Descansa en paz.

FARÍAS, ANINA SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus hijos Luis, Nena, Mono, Yoyi, Carmen, Fredy, Domingo, Titina, Paco, Carmen, hermanos Roger, Rina, hijos pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 17 en el cementerio Los Romanos. Casa de duelo C/14 Nº 24 Bº Alte. Brown. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Su esposa Graciela de Gerez, sus hijos Nadia, Mónica, Adriana, Nely, hijos pol. José Morillo, nietos Lucas Morillo y demás familiares partic. su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Dr. Julio Abregú, Dra. Alicia Chávez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Elba Aragón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Ramón Jerez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Don Pocholo, descansa en paz. La flia. Abraham acompaña a su esposa e hijos en este difícil trance. Rogamos por su pronta resurrección.

GEREZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Querido Pochocho descansa en paz hermano. Tus vecinos y amigos de toda la vida Mary I. de Gorosito, sus hijos Caludia, Daniela y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Amparo Fornés viuda de González participa con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra (mamá de Ñuñi), su yerno y nieta, sus respectivos hijos y familias.

GONZÁLEZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Querida Lika maravillosa madre, abuela, amiga, con dolor te decimos adiós. Beky, Cony, Pocha y Chichi Vázquez, Liliana Zevallos, Ricardo, Ana María, Jorge y María Belén Melian, Norberto Certo, Marta Barragán acompañan en el dolor a la familia Alderete. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su esposo Florencio Mario Carpintero, sus hijas Adela, Cristina y María del Carmen Carpintero y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 8.30 en el Cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330, sala velat. Nº 2 SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su hija Cristina Carpintero, sus nietos Florencia y Conrado Corvalán, Sebastián y Virginia Salvatierra,, bisnietos Conrado, Facundo y Julieta participan con tristeza el fallecimiento de su querida abuela Carmen. Ruegan oraciones en su memoria y piden al Señor que brille para ella la luz que no tiene fin.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su hermana Negra, sobrinos Lucy, Miguel Ángel, José Luis y sobrinos políticos Eliana, Hernán y Neni participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su nieta Karina Atía y tu bisnieta Maria del Huerto Suarez Atía participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en tu querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su nieta Maria Fernanda Atia., nieto político Fernando Santucho y bisnietos Sofía y Gerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su nieta Cecilia Atia, nieto politico Guillermo Ferreyra, bisnietas Guillermina y Virginia Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su sobrino nieto querido, Leandro, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Silvia Daud, su madre Nené y su hermano Ernesto acompañan con profundo dolor a su querida amiga Nuny y demás familiares la irreparable pérdida de su madre Carmen y elevan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Blanca Acuña, sus hijos Santiago, Carlos Eduardo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en el Señor.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina y Santiago lamentan profundamente su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Teresita Rizo Patrón, sus hijos María Lucrecia y Sergio Ratier y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando resignación para sus seres queridos .

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Anita Castiglione y sus hijos Alejandra, Mariana, Joaquín y José participan su fallecimiento y acompañan a Nuny y familia.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y su nieto Federico, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Atilio Davidsson, Elena Yoles, sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones en este momento.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Mario Heredia y sus hijos Martín, Ramiro y Soledad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su ahijada Fernanda y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Vecinos de su hija Chela: Inés Aurelis y su hija Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. "Yo soy la resurrección y la vida; quien cree en mi aunque muera vivirá" . López Alcalde Hnos. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones". Panificadora el Buen Gusto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus amigos y vecinos: familia Urtubey participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Claudia Zemán, Marica Zemán y Sandra Zemán participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Nuny y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Patricia García, su esposo Juan Ramiro Vélez, sus hijos Patricia, Juan Ramiro, Sofía, Juan Gregorio y Matías Gentilini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su flia. Ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Elsa H. Rafael y flia. participa con profundo sentir su partida y ruegan oraciones para su descanso en paz.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios". César Manzur, sus hijos y nietos , participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., con oraciones. Elevan plegarias en su querida memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Presbítero Gerardo Demóstenes Montenegro participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Silvia Torres de Joos y flia., participan el fallecimiento de la Mamá de su amiga Maria del Carmen Carpintero. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Mercedes Auat, su esposo Gustavo Iagatti, participan su fallecimiento y acompañan a Maria del Carmen y flia., en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Héctor Salvatierra, su esposa Mary Lorefice, sus hijos Maria Eugenia, Ricardo Omar, Santiago, Dolores Costas. Virginia Salvatierra González y sus respectivas flias. acompañan en estos momentos de tristeza a Cristina, Sebastián, Florencia y flia. Pedimos al Señor que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones por su alma.

LÓPEZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Juan Carlos Peña y Adriana Romero lamentan su fallecimiento y hacen llegar a su familia sus más sentidas condolencias. Que el Señor en su infinito Amor lo reciba en sus brazos.

LUCCA, ELVA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Sus hijos: Marcela y Walter, H. polít., su nieto: Walter y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cobertura IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 tel. 4219787.

LUCCA, ELVA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. "Siempre habrá para ti, una flor, lágrimas y una oración. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Inés Lucca, sus sobrinos Susana Nismar y Luis Rubén con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LUCCA, ELVA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Amiga de toda una vida, hoy nos dejas físicamente pero espiritualmente estarás siempre entre nosotros porque juntos pasábamos momentos agradables a pesar de los tropiezos de la vida y nos hacías sentir felices, alegres con tu forma de ser, persona desinteresada, dabas todo sin pretender recibir nada a cambio. Elba te extrañaremos mucho y te queremos de corazón. Hasta Siempre. Reyna, Chochi, Rubén. Clyder, Belén y Marcelo.

LUCCA, ELVA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Mónica Luna y Carlos Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE CAMPOS, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus hijos Aurora, Ramona, Lucinda, Antonio, Mirta, Gladys, José, Servando y Margarita, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio de Vuelta de la Barranca. C de duelo Gobernador Barraza 710 B° La Católica. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Ercilia Guerrero de Rojas, sus hijos Andrés y Fabiana Escontrela; María Inés y César Rach; María Laura y Hernán Falcione; Eduardo y Amparo López participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Guillermo y Carlos en este penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. María Teresa Galván Achával participa con dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar al Dr. Guillermo .

REYNOSO VDA. DE LOZANO, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Eloísa Stella Palumbo participa su fallecimiento y acompañan en el dolor por su partida a sus hijos Carlos y Guillermo Lozano.

ROLDÁN, LELIA MEDARDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". La comunidad Luz y Esperanza, parroquia Sagrado Corazón, participa su fallecimiento, rogando por la resignación de la familia.

RUIZ, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus hijos Walter, Lilia, Felipe, William, Alejandro, Anita, Corina, Belén, Lena, H. pol., nietos y bisnietos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 15 hs. en el cementerio La Piedad. C. D. Gancedo 195 Bº 8 de Abril. SERV. ORG. AMPARO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





Invitación a Misa

BENAVÍDEZ, MARCELO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/02|. Querido Marcelo: 15 años ya de tu partida a la casa del Padre, me resisto creer, mi vida se derrumbó en ese momento, tu espíritu no se silencia, tu ausencia se hace presente en cada instante. Ruego a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen, te conceda el descanso y paz eterna para tu alma y que brille para ti la luz que no tiene fin. En Parroquia Nuestra Señora del Pilar se oficiará hoy a las 20.30 una misa en tu memoria. Su hermana Selva.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Hijo pasaron tres meses de tu partida a la Casa Celestial, pero sentimos tu presencia en nuestra casa, en tus palabras y buenos recuerdos. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en parroquia Maria Auxiliadora (Pje Lituania y Japón) Bº Los inmigrantes.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposo Lito Juárez y sus hijos con sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 10 hs en la capilla Sagrado Corazón de María del Bº Vinalar, al cumplirse 9 día de su partida a la Casa del Señor





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





SÁNDEZ, AMELIA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción, El me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Sus íntimos amigos Raquel, Carlos Heredia y flia, al cumplirse el primer mes de su partida, elevar oraciones en su memoria.





----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

GONZÁLEZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Señor tu hija ya está ante ti. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Silvia Sánchez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Nelly Alderete. Rogando una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Silvia Sánchez y Gladys Luna participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida compañera y amiga Nelly Alderete. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, AURORA ARMINDA (China) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos: Paulina, Ricardo, Carlos, Aurelia y Luis Ávila, lamentan profundamente su deceso y junto a sus respectivas flias elevan oraciones fervientes a su querida memoria y ruegan cristiana resignación para Marcela, José, Titi, Diego, Mary y sus hijos, nietos y demás fliares.

VILLABA, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus hijos Tito, Segunda, Yolanda, Walter, Luis, Augusto, Rina, María, Selsa, Liliana y María Ester, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. La Misericordia. La Banda. Org. Norcen. SEPELIO SANTIAGO.

VILLALBA, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus hermanos Héctor, Daniel y Juana Villalba, participan con profundo dolor su partida al Cielo. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.





Invitación a Misa

----------------------------------------





CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Ramón: Mi compañero de tantos años, dame fuerzas para seguir luchando por nuestros hijos y nietos. Fuiste un pequeño y gran hombre, humilde y de un gran corazón que sembró tanto amor en los niños de tu amado Colegio Monseñor Gottau. hasta pronto mi Amor y descansa en paz junto a nuestra hija Pamela. Su esposa Nora, sus hijos Alejandro, Alejandra, Magaly, Ñato y su hijo del corazón Maxi, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes (El Cruce) hoy domingo a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse el 9º día de su fallecimiento.

VILLALBA DE CISNEROS, ANA Lic. (q.e.p.d ) Falleció el 26/3/15|. Bety, pasaron dos años de tu partida a la eternidad, hoy te recuerdo con esa sonrisa y los mejores momentos compartidos en esta vida. Fuiste lo más preciado que tuvimos y siempre vivirás en nuestros corazones. Tu familia te amará por siempre. Su esposo Osvaldo, sus hijos Javier, Verónica, Diego y Gerardo, sus nietos Rosarito y Marquitos invitan a demás familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Ntra. Señora de Lourdes, El Cruce, La Banda, para rogar por el eterno descanso de su alma. Elevan una oración en su memoria.





Agradecimientos

----------------------------------------





CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su esposa Nora e hijos agradecen profundamente a los vecinos del Bº Villa Rosita. Al señor Gerardo Montenegro (U.P.C.N.), a los alumnos, padres, compañeros de trabajo, profesores y autoridades del Colegio Monseñor Gottau. A sus ex-compañeros de la Esc. Industrial, a sus familiares, cuñados, sobrinos, sus hermanas y todos los amigos que estuvieron presente con una oración.





Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------









----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CASTAÑO, JOSE FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Sus hijos Ramona, Blanca, María, Olga, Marta, Rubén, Rafael, Ramón, hijos políticos Modesto, Carlos, Hugo y José, nietos, bisnietos y familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de villa La Punta a las 17 hs. Dpto. Choya. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA OROSTIZA.

ESCALADA, MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Sus hijos Santiago Isabela y Marianita, su mamá Estela sus hermanos carola pedro manuel y de mas familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio cristo redentor Fernandez, servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 tel 4219787.

GONZALEZ, MARINO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. Su esposa Cristina, sus hijos Emmanuel, Maira, Rita, Aylén, Ángelo, sus padres Osvaldo y María, sus hermanos Virginia, Diego, Lorena y Fuci y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Chaupi Pozo.

GUZMÁN, OCTAVIA RAMONA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

GUZMÁN, OCTAVIA RAMONA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, OCTAVIA RAMONA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. La comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados del Régimen Nacional de Previsión, participa el fallecimiento de la esposa de quien fuera el primer presidente de la institución Hugo Magalotti. Se ruegan oraciones en su querida memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





DÉCIMA, ZOILO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Querido tío al cumplirse un mes de tu inesperada partida al Reino Celestial extrañamos tu mirada dulce, y tus diálogos interminables Rogamos a Dios que te reciba con amor y que brille la luz que no tiene fin. Se invitan a la misa a realizarse en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a las 20.30 a familiares y amigos y vecinos. Las Termas.