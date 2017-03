Se voló la cara y le implantaron la de otro suicida

Fotos

Videos Andy Sandness, antes y después.

Hoy 22:39 -

En 2006, Andy Sandness tenía 21 años ya atravesaba una fuerte depresión. En ese momento, decidió terminar con su vida y se disparó en la cabeza, pero no murió, quedó gravemente herido y luego le pidió a los médicos que le salvaran la vida.

El rosto de Andy quedó horriblemente desfigurado debido a que los huesos de su rostro habían desaparecido, pero fue sometido a una cirugía de 56 horas, en la que participaron 70 profesionales, para trasplantarle un rostro.

Te recomendamos: "Sacó a pasear un caballo de carreras "jubilado" y terminó de la peor manera"

El "donante" es Calen Rudy Ross, de 21 años, quien se suicidó hace muy poco con un disparo. Al cuerpo de Ross se le extrajeron los huesos, músculos y tejidos para formar el rostro de Andy.

"Los niños se me quedaban mirando y preguntan a sus madres qué me había pasado; prefería evitar situaciones de exposición pública. Ahora me siento una persona normal", aseguró.