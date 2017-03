Mirtha: "Que no crean que soy kirchnerista, yo no soy panqueque"

Fotos Mirtha Legrand.

La conductora televisiva Mirtha Legrand salió a poner paños fríos por la polémica que generó su entrevista del sábado pasado al presidente Mauricio Macri, a quien "acorraló" con duras críticas.

Su postura fue elogiada por el kirchnerismo, que incluso chicaneó al jefe de Gabinete, Marcos Peña durante el informe de gestión que dio en Diputados, apelando a la figura televisiva. "¿Cómo están, chicos? ¿Recibieron felicitaciones, cosas lindas? ¿Qué les dijeron? A mí me dijeron de todo, lindo y feo", abrió anoche la diva de la televisión su programa. De ese modo se refirió a la picante entrevista que le hizo, justo una semana atrás, a Mauricio Macri y Juliana Awada, que tuvo fuertes repercusiones.

Durante ese programa, la conductora le espetó al Presidente y a su esposa, Juliana Awada: "Ustedes no ven la realidad" o "cometen muchos errores". "Les debo una explicación: quiero agradecer la enorme repercusión que tuvo el programa realizado en la residencia presidencial. Quiero destacar la cordialidad con la que fui recibida por mis anfitriones. Quiero destacar la libertad en la que pude preguntar absolutamente todo, pensando en el público", continuó Mirtha, buscando bajar el tono de la polémica. Destacó que pudo preguntarle al Presidente "sobre seguridad, docentes, corrupción, piquetes, tarifas, cambios de gabinete, jubilaciones, todo. Hubo reacciones de todo tipo: por algo estamos en democracia. Yo pregunté de buena fe con lo que dice la calle", recalcó. La estrella dijo que le afectaron las críticas de algunos periodistas, que sostuvieron que ella le faltó el respeto al presidente Macri. "En ningún momento. Fue una entrevista magnífica y realmente me gustó. Yo siempre pregunto así, no sé qué les sorprendió tanto. Había que preguntarle todo. Quiero pensar mis colegas qué le hubieran preguntado. Si yo lo hubiera elogiado habría sido un desastre, me hubieran caído por todos lados. Pregunté lo que pregunta la calle", reiteró.

Fue entonces que Mirtha Legrand dejó en claro su postura: "Yo sigo siendo del PRO, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones; y los kirchneristas no crean que soy kirchnerista. Yo no soy ‘panqueque’. Porque me llamaron varios y me elogiaron".