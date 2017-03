León Arslanián, Gil Lavedra y Fernández Meijide declararán en la causa contra Milani

26/03/2017 -

El ex miembro de la Cámara Federal que enjuició a las Juntas Militares, León Arslanián confirmó que él, junto a su ex colega Ricardo Gil Lavedra y la ex integrante de la Conadep, Graciela Fernández Meijide, declararán el miércoles 29 como testigos en la causa por delitos de lesa humanidad por la que está detenido en el ex general del Ejército, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, César Milani.

Arslanián le dijo a radio Continental que el "miércoles de la semana entrante" los tres declararán como testigos en la causa por los delitos de lesa humanidad en La Rioja y Tucumán por los que está procesado Milani, detenido provisoriamente en un pabellón especial de la cárcel de Mujeres de Ezeiza. "Desconozco el tenor del interrogatorio y en qué medida puedo ser de utilidad", expresó, y explicó que, "de todos modos, ya tenemos fijada para la semana entrante, el miércoles", la fecha de la declaración testimonial. Estrategia Arslanián se enteró por los "diarios", según relató, que la defensa del ex jefe del Ejercito busca establecer "si nosotros recordábamos que se hubiese mencionado en algún momento a la persona de Milani" en el informe de la Conadep y en los juicios. "Pero esto es casi un imposible después de tantos años y habida cuenta del cargo de menor jerarquía que ostentaba Milani por esos años", resaltó León Arslanián durante la entrevista. Y más adelante ratificó su disposición a declarar en el marco de esa causa.

"Lo haremos esta semana; cuando se nos invitó a concurrir dije que era una carga pública ser testigo y que me prestaba gustosamente a ello, pero que para eso existía el exhorto, y no ir a La Rioja, no hacía falta", concluyó.