Fernández Meijide cuestionó las consignas contra Macri en el acto por el 24 de marzo

26/03/2017 -

Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Conadep y madre de Pablo, desaparecido en la última dictadura militar, criticó las consignas que emparentaban a Mauricio Macri con el gobierno de facto que se entonaron en el acto por el 24 de marzo que se realizó el viernes en Plaza de Mayo. Fernández Meijide recordó que los organismos de derechos humanos siempre tuvieron matices, pero que los unía "un enemigo muy fuerte, temible y con alta capacidad de daño", como era la dictadura. Pero "cuando se llega a la democracia, el tema es construir, ya no resistir". "Por eso son tan poco felices las consignas de ‘Resistir al gobierno de Macri’. Uno resiste a la dictadura. La otra (consigna), emparejada, ‘Macri, basura, vos sos la dictadura’, ¿esa gente se olvida de lo que es una dictadura y de lo que pasaba en esa dictadura?", cuestionó, "¿se olvidan del miedo que se pasó? ¿De las privaciones de espacios de libertad que tuvimos?", añadió. Convocar y recordar La ex ministra de Desarrollo Social durante parte del gobierno de Fernando de la Rúa describió la convocatoria del pasado viernes . "Salvo alguna gente que va siempre, los demás fueron grupos kirchneristas, en el primer acto, y partidos de izquierda, en el segundo, que siempre hacen un acto separados. Es la cosa más esquizofrénica que uno pueda imaginar, en un día que debería convocar a todos a recordar lo que significó perder la democracia, el costo que tuvo en vidas, sobre todo, y en retroceso institucional", definió la exfuncionaria.

Consultada sobre los dichos de Hebe de Bonafini sobre Estela de Carlotto, a la que calificó de "traidora" por haber firmado un convenio con la gobernadora María Eugenia Vidal, Fernández Meijide destacó que es un enfrentamiento "viejo", pero cuestionó a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. "Ella (por Hebe), con dos hijos secuestrados, su nuera secuestrada; yo, con mi hijo secuestrado, éso es una dictadura", subrayó. Consideró que la dirigente "emprendió un camino sin retorno" y que "todo lo que pasó alrededor es lamentable, pero era esperable por la dinámica que tomó el tema derechos humanos durante todo el kirchnerismo".

Fernández Meijide dijo que a los Kirchner "les importaba tres pepinos" el tema DD.HH. "Les empezó a importar cuando necesitaron esa carta fuerte en un distrito como Buenos Aires, donde reside la Presidencia, habiendo llegado a ella con el 22% de los votos", dijo.