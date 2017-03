Fotos El 25 de abril se producirá el primer vencimiento de plazo del cronograma electoral nacional

26/03/2017 -

El proceso electoral nacional para renovar cargos legislativos tendrá su primer vencimiento de plazo en poco menos de un mes, el 25 de abril. Según el cronograma aprobado por la Cámara Nacional Electoral, ese día se producirá el cierre del padrón provisorio y es la fecha límite para la inclusión de novedades registrales.

Al respecto, consultado por EL LIBERAL, el director electoral provincial, Fernando Copte, brindó explicaciones sobre la implicancia de este vencimiento de plazo, y de otros, para los ciudadanos. Al respecto, indicó que hasta ese día, ya sea on line en los sitios web de los organismos electorales nacionales, o bien en la Secretaría Electoral local (en Belgrano norte 55), las personas pueden informar sobre modificaciones, correcciones si es que no figuran en el padrón, o informar otra novedad que haya acontecido. "En el caso de las personas que fueron a vivir a otra ciudad, y para que no tenga que retornar a su lugar de origen cuando vive en otro lado, tiene que hacer el cambio de domicilio e informarlo antes de que venza el cierre del padrón provisorio", ejemplificó. Desde la Dirección Electoral de la Provincia se aconseja a los ciudadanos que se fijen cuál ha sido la situación que han tenido en el 2015 cuando han votado, si estaba mal puesto el apellido, mal un número, o error en el domicilio, y recomendó subsanar estas cuestiones en la Secretaría Electoral Federal o en el Registro Civil, cuando se produzca la actualización del DNI.

Copte indicó que el 5 de mayo se publicará el padrón provisorio y estará disponible para que las personas puedan corroborar si todos los datos están correctos, y hasta el 19 de mayo, podrá pedir que se corrija si advierten algún detalle.

"Una vez que estén a disposición los padrones provisorios el elector puede cargar su DNI en los sitios web de la Cámara Nacional Electoral y ahí salen los datos, si tiene algún error, hace el reclamo on line o en la Secretaría Electoral Federal local", apuntó. Con relación al calendario electoral, el 13 de agosto se celebrarán las Paso, y el 22 de octubre, las Generales. Resta saber la fecha de convocatoria del Gobierno provincial a los comicios locales.