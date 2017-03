Banderas: "El ataque al corazón no dejó daños"

26/03/2017 -

El actor español Antonio Banderas, quien anoche recibió un premio a su trayectoria en el Festival de Cine de Málaga, ciudad en la que nació hace 56 años, aseguró que ya está repuesto de un ataque al corazón y vaticina que lo mejor de su carrera ‘está por venir’.

"Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños".

"Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres stents en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo, de motu proprio me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito", explicó Banderas durante una rueda de prensa en el marco del importante encuentro cinematográfico.

El intérprete español atribuyó lo ocurrido a "una paliza importante" a la que sometió a su corazón en los últimos 37 años de su vida y sostuvo que se encuentra "muy bien, con ganas de volver a trabajar".