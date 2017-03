Coplanacu: para cantar a Santiago ha nacido

26/03/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

-Uno siempre sueña con volver al pago. ¿Qué sensaciones tienen cuando esta posibilidad se da con mayor asiduidad?

-Uno sueña con volver cuando se ha ido. Nosotros, en realidad, creo que nunca nos hemos ido. Siempre estamos muy conectados con Santiago. Cada vez que puedo voy a ver a la familia. Que no vayamos a tocar tanto tanto es otro tema. De todas formas, ir a tocar a Santiago para nosotros es una fiesta. Siempre decimos que tocar en el norte argentino es más "tranqui" porque no hay que explicar nada. Lo único que hay que hacer es cantar y se comparte de una manera natural y genuina esta música que hacemos nosotros, y en Santiago mucho más. Esto es porque toda la música que hemos hecho se ha nutrido del paisaje santiagueño, de ese paisaje que tanto Julio como yo tenemos adentro nuestro, de los recuerdos de la infancia. Toda nuestra fuente ha sido Santiago.

- ¿Hay una palabra o una explicación que pueda definir el porqué del fenómeno de ustedes y de Los Manseros?

-La palabra sería la identidad. La gente en Santiago tiene una identidad muy fuerte. Como por ahí no la puede plantear a esa identidad o pintar con cosas como otras provincias pintan, como el mar o las sierras, el santiagueño la pinta con su cultura popular y con su arte popular. Dentro de ese arte popular está la música. Entonces, la identidad es lo que hace que los músicos santiagueños se planteen la cosa muy profundamente, siempre, y muy naturalmente también. El público santiagueño es el dueño de toda esa música porque la siente y la tiene como propia.

-En estos 30 años que llevan difundiendo esa identidad y acentuándola en cada disco, ¿consideran que han pintado su aldea de la manera en que lo soñaron?

-A eso no lo tendríamos que decir nosotros porque, por ahí, puede sonar como un acto de soberbia, pero, nosotros, tenemos muy en claro que, primero, hacemos lo que sentimos. Y después, lo que sentimos tiene que ver con nuestra aldea fundamentalmente. Nosotros nunca hemos preparado un repertorio especial ni siquiera para ir a China. Siempre hemos cantado lo que andamos cantando y lo que andamos cantando tiene que ver enteramente con nuestra aldea.

-¿Cómo los hace sentir el hecho de ser fieles y consecuentes con ese principio?

-Nos hace sentir muy afortunados en el sentido de que tenemos cosas para decir y para cantar. Nosotros en este camino de treinta años hemos ido aprendiendo muchísimas cosas acerca de lo que significaría ser un cantor o un cantor popular en el mejor de los casos. El ser cantor para la gente nos llena de orgullo, felicidad y de compromiso también.

-Dicen que la chacarera es un ritmo apicarado, alegre y que en sus decires expresa dolores.

-Decir un ritmo apicarado, por ahí, es un poco superficial. Pero, decir que es un ritmo alegre y que en el fondo tiene dolores es muy profundo y me parece muy linda definición. La chacarera no solo es ritmo sino también es poesía, es música en general, es arte. La chacarera es un ritmo fuerte y profundo en todo sentido. Por eso la gente se engancha con la chacarera, no porque sea lindo o alegre solamente sino porque dice cosas que, por ahí no son tan fáciles de definir precisamente por su profundidad.

-En tiempos en que la vertiginosidad de los cambios que se genera en cuanto a preferencias musicales, ¿cómo logra Coplanacu que a su copla no la lleve el viento?

-Nosotros nunca hemos estado atento a las modas. Siempre hemos estado al margen de los mercados. Por un lado nos da mucho placer hacer lo que hacemos y de la forma que lo hacemos. Por otro lado, no sabríamos plantearlo de otra manera. Esta música que hacemos tiene que ver con el cómo somos y con lo que somos. Entonces, a esta altura del partido, somos gente grande y las modas pasan como nubes, muy lejos de nosotros.