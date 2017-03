Sol: "Aunque me censuren, seguiré subiendo mis fotos"

Fotos "¡Que me sigan eliminando 20 mil fotos! No voy a cambiar por cuatro o cinco personas", resaltó, visiblemente molesta, Sol Pérez.

26/03/2017 -

Sol Pérez, "la chica del clima de TyC Sports" y supuesta novia del jugador de fútbol Lucas Alario, sigue enojada con la red social porque, según ella, le censuraron tres fotos. Una de ellas correspondía a una producción que le hizo el sitio Teleshow. "En ningún momento violé ninguna norma: no estoy desnuda -advirtió la modelo-. Si me están borrando fotos donde aparezco vestida con un pantalón y un top, ¡entonces no puedo subir nada! Y quiere decir que depende del tipo de cuerpo que tenés si podés o no postear una foto. ‘No voy a cambiar mis posteos: aunque me censuren seguiré subiendo mis fotos, como siempre".