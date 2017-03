Marcela Feudale está preparada para el "baile"

26/03/2017 -

La risa de Marcela "la enana" Feudale es algo que cualquiera reconoce sin siquiera ver su rostro.

Desde hace más de 25 años acompaña a Marcelo Tinelli en ShowMatch.

Pero al momento de hablar de su vida privada, es reservada, ya que, según contó es "celosa" y no le gusta mostrar a su familia, ni nada por el estilo.

"Soy de las que siempre tienen ganas de enamorarse, me enamoré muchas veces, pero a esta altura de mi vida formar una familia como tal con hijos, marido, no. Sí quiero encontrar un compañero para compartir lindos momentos, pero, obviamente él en su casa y yo en la mía", aclaró.

Consultada sobre qué tipo de hombres la atraen, no dudó: "Me gustan los morochos, de piel y pelo oscuro, grandotes, que sean robustos, no me gustan los tipos rubios".

En lo profesional, Feudale reparte dentro de algunas semanas su tiempo entre la radio, y ShowMatch.

A propósito del programa comandado por Marcelo Tinelli, Marcela admitió que "el año pasado pasamos momentos de incertidumbre, muy difíciles con la gente de Ideas del sur, todos estábamos muy angustiados, en mi caso lloré muchísimo ya que había estado en el estudio de la calle Olleros desde un principio", contó.

"El nuevo estudio lo conozco, grabé algunos programas propios que salían en canal Metro; pero no tiene esa impronta que tenía el original. Es algo que todo el equipo va a extrañar", sentenció.

Además, Marcela indicó: "Por otra parte, Marcelo me paró en una oportunidad, antes de que terminara el ciclo y me dijo que no pensaba retirarse y que no entendía por qué todos los años los medios lo retiraban o jubilaban (entre risas), que él siempre tiene ganas de estar. No imagino la tevé sin Marcelo Tinelli, desde hace más de 25 años él aporta una impronta única y junto con el de Susana Giménez hacen los dos programas con mayor producción y audiencia. Pero yo tengo que advertir que él es una de las últimas grandes estrellas del medio. Sinceramente, cuando ellos no estén más eso se va a perder, las nuevas formas de ver televisión no van a permitir programas de esa índole".