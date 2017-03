Fotos Bauza convocó a Pinola de urgencia.

26/03/2017 -

Javier Pinola, con 34 años, parece haber dejado atrás la dura y larga recuperación de una rotura de ligamentos que lo tuvo afuera de las canchas durante mucho tiempo, y se lo vio muy entero en la victoria de Rosario Central sobre Tigre el día de ayer por 1 a 0.

Tras la victoria de su equipo, el zaguero del equipo Canalla fue convocado este domingo por la mañana para la selección. El ex Chacarita y Racing, fue llamado de urgencia luego de comprobarse que Emmanuel Mas todavía no está en las mejores condiciones después del incidente que tuvo frente a Chile. El ex San Lorenzo apenas pudo disputar el primer tiempo antes de ser reemplazado por Musacchio. En el entretiempo, y producto de un fuerte choque con Sergio Romero, el lateral izquierdo debió quedarse en el vestuario.

Producto de esta situación, Marcos Rojo se perfila para ser el marcador de punta izquierdo y Pinola se sumará a los citados de última hora del fútbol local que ocuparan un lugar en el banco de suplentes esperando su oportunidad: Lucas Alario, Iván Marcone y Matías Caruzzo.

Vale la pena recordar que el jugador de Central, ya tiene experiencia con la selección mayor, con dos partidos disputados: en 2007 participó del 4-3 a Argelia en el Camp Nou con el Coco Basile como entrenador, y también el 30 de marzo de 2016, de la mano del Tata Martino fue parte del 2-0 en Córdoba ante Bolivia, el mismo rival que hoy lo ve retornar al seleccionado argentino.