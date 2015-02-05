CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Marzo de 2017

A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 20:53 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE


CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

18.00 VIDA DE PELÍCULA

18.50 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

23.15 EL BUSCADOR EN RED


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO


 


CANAL 14 

10.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA VS. FERRO

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES

DEL SUD VS. QUIMSA

(FEM.)

16.30 TELÓN ABIERTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. PEÑAROL (R)

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE


CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.43 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y

ALEGRÍA- BOGOTÁ

07.56 GODZILLA (1998)

10.41 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA

DEL TRUENO

12.46 POSEIDÓN

14.43 CUESTIÓN DE HONOR

17.28 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

17.56 PORTADORES

19.39 PARQUE JURÁSICO

22.12 POSEIDÓN

TCM

09.00 JUMANJI

11.55 ¡MARCIANOS AL ATAQUE!

16.55 CUENTA CONMIGO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

23.30 LA PANTERA ROSA

TNT

07.37 EL VERANO DE SUS VIDAS

09.37 ZOOLANDER

11.13 ARMA MORTAL 2

13.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

15.04 TRANSFORMERS

17.44 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL

LIBRO DE LOS SECRETOS

20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 LEGIÓN DE ÁNGELES

00.41 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.36 BLADE 2. CAZADOR DE

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EL ÚLTIMO GRIMM

08.00 CHICAGO FIRE, ¿QUÉ LE PASÓ A

COURTNEY?

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE

11.00 HOUSE, JUEGOS

12.00 HOUSE, UNA GRAN MENTIRA

13.00 CHICAGO P.D, TENDRÁN QUE PASAR

POR MÍ

13.50 DETECTIVES MEDICOS S13, HAIR LINE

14.20 SHREK

16.00 HOUSE, CONGELADO

17.00 HOUSE, NUNCA CAMBIES

18.00 CHICAGO P.D, LA MISIÓN DEL AÑO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PERSONAJE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT

21.00 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO MISMO

22.00 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE

LOS DESAHUCIADOS

24.20 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO MISMO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 PEQUEÑOS GUERREROS

11.40 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

13.45 FULLSCREEN

14.15 CORAZONES EN LLAMAS

16.05 ELIGIENDO A MAMÁ

18.20 OVEJA NEGRA

20.00 ADMITIDO

21.55 40 DÍAS Y 40 NOCHES

23.50 TOTALMENTE INCREÍBLE

01.45 FULLSCREEN


A DÓNDE IR

PLAZA ÁRABE

(PASEO ALVEAR)

+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN

LOS RECITALES DE SADAIC, SE

PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO,

QUIEN HOMENAJEARÁ A SU

ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN

DE LA GRAN FIESTA POPULAR

“LOS CANTARES”, CON MARCELO

VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO

FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL

(TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS

DEL ALBA, JOVITA SUBIRE,

ACADEMIA DE DANZAS “POTROS

DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA

CLAUDIA ZABALZA, Y

EL TALLER DE ARTE POPULAR

(DÉBORA MORALES, FACUNDO

AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y

ALE ARANDA)

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 1 DE ABRIL, FIESTA RETRO,

A PARTIR DE LAS 23. SHOW

DANCER DE DANIEL MAIDANA Y

NATALIA FAJARDO.


CINES


SUNSTAR

KONG: LA ISLA CALAVERA

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

27/03 - 29/03 17:00 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

CASI LEYENDAS (2D):

COMEDIA (+13años)

27/03 - 29-03- 22:00 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

27/01 - 14:10 (Cast)17:00 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Cast)

28/03 -29/03- 17:00 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

27/03 - 29/03 -22:50 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

27/03 - 29/03-17:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE

2D

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN

27/03- 29/03 20:00 (cast) 22:30

(Subt)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA

(2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA

RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

27/03- 29/03 21:30hs (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO

ATP con reservas y leyenda

(Se recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 -

22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES

$50

LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D

ESTRENO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS

LOS DIAS) VIERNES $50

 
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