CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Marzo de 2017
A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 20:53 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
18.00 VIDA DE PELÍCULA
18.50 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
23.15 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA VS. FERRO
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES
DEL SUD VS. QUIMSA
(FEM.)
16.30 TELÓN ABIERTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. PEÑAROL (R)
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.43 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y
ALEGRÍA- BOGOTÁ
07.56 GODZILLA (1998)
10.41 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA
DEL TRUENO
12.46 POSEIDÓN
14.43 CUESTIÓN DE HONOR
17.28 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
17.56 PORTADORES
19.39 PARQUE JURÁSICO
22.12 POSEIDÓN
TCM
09.00 JUMANJI
11.55 ¡MARCIANOS AL ATAQUE!
16.55 CUENTA CONMIGO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
07.37 EL VERANO DE SUS VIDAS
09.37 ZOOLANDER
11.13 ARMA MORTAL 2
13.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
15.04 TRANSFORMERS
17.44 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL
LIBRO DE LOS SECRETOS
20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 LEGIÓN DE ÁNGELES
00.41 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.36 BLADE 2. CAZADOR DE
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EL ÚLTIMO GRIMM
08.00 CHICAGO FIRE, ¿QUÉ LE PASÓ A
COURTNEY?
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE
11.00 HOUSE, JUEGOS
12.00 HOUSE, UNA GRAN MENTIRA
13.00 CHICAGO P.D, TENDRÁN QUE PASAR
POR MÍ
13.50 DETECTIVES MEDICOS S13, HAIR LINE
14.20 SHREK
16.00 HOUSE, CONGELADO
17.00 HOUSE, NUNCA CAMBIES
18.00 CHICAGO P.D, LA MISIÓN DEL AÑO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PERSONAJE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT
21.00 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO MISMO
22.00 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE
LOS DESAHUCIADOS
24.20 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO MISMO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 PEQUEÑOS GUERREROS
11.40 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
13.45 FULLSCREEN
14.15 CORAZONES EN LLAMAS
16.05 ELIGIENDO A MAMÁ
18.20 OVEJA NEGRA
20.00 ADMITIDO
21.55 40 DÍAS Y 40 NOCHES
23.50 TOTALMENTE INCREÍBLE
01.45 FULLSCREEN
A DÓNDE IR
PLAZA ÁRABE
(PASEO ALVEAR)
+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN
LOS RECITALES DE SADAIC, SE
PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO,
QUIEN HOMENAJEARÁ A SU
ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN
DE LA GRAN FIESTA POPULAR
“LOS CANTARES”, CON MARCELO
VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO
FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL
(TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS
DEL ALBA, JOVITA SUBIRE,
ACADEMIA DE DANZAS “POTROS
DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA
CLAUDIA ZABALZA, Y
EL TALLER DE ARTE POPULAR
(DÉBORA MORALES, FACUNDO
AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y
ALE ARANDA)
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 1 DE ABRIL, FIESTA RETRO,
A PARTIR DE LAS 23. SHOW
DANCER DE DANIEL MAIDANA Y
NATALIA FAJARDO.
CINES
SUNSTAR
KONG: LA ISLA CALAVERA
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
27/03 - 29/03 17:00 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HASTA EL 29/03 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
27/03 - 29-03- 22:00 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
27/01 - 14:10 (Cast)17:00 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Cast)
28/03 -29/03- 17:00 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
27/03 - 29/03 -22:50 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
27/03 - 29/03-17:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE
2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN
27/03- 29/03 20:00 (cast) 22:30
(Subt)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA
(2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 29-03 19:30 (Subt)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA
RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
27/03- 29/03 21:30hs (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:30 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ESTRENO
ATP con reservas y leyenda
(Se recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:50 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:40 -
22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES
$50
LIFE: VIDA INTELIGENTE 2D
ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:30 (TODOS
LOS DIAS) VIERNES $50