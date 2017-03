Hoy 21:16 - ¡Buen día! ¿A quién, que sufre, no le gustaría escuchar de Dios unas palabras de consuelo? Miguel Ortega Riquelme lo intenta en “Le oí decir a Dios”. Tal vez esto valga para usted: “Yo sé que sufres, Conozco tu dolor profundo. Sé de tus lágrimas silenciosas y de tu sufrimiento oculto. Muchas veces te veo derrotado y triste, y te escucho maldecir mi nombre. Y me lo gritas: “¿Por qué, si eres poderosos, permites mi dolor? ¿Por qué me abandonas ¿Por qué me castigas?”. Y te callas, esperando mi respuesta. Hijo querido: yo no te dejaré solo. Jamás te he abandonado. Nunca he pensado en castigarte. Pero en esta ancha siembra que con amor he cultivado, el enemigo vino en la noche y ha sembrado cizaña. Y así, junto al amor y la alegría, nacieron las envidias, las irresponsabilidades, el atropello, las inhibiciones, los desvíos, la soledad y las injusticias. Y ese rostro tuyo que fabriqué para sonreír tuvo que conocer el llanto. Y sufres en tu atormentado silencio. Yo no te abandono, también Jesús, mi Hijo, lo sintió así colgando de un madero. También Él conoció el dolor, la humillación, la tortura, la traición y la deslealtad. Todos los dolores cayeron sobre Él. Pero lo mismo que el grano de trigo se pudre en la tierra y luego da fruto, así también yo lo resucité de su muerte, para llenar de gozo la tierra. El dolor después de Él no tiene la última palabra. ¡Yo jamás te abandonaría! Tu muerte es semilla de vida. Tu llanto es riego a la sonrisa. Tu dolor es paso hacia el futuro. No te castigo. Te salvo. Y hay algo más aún: con tu dolor y tu pena vas adquiriendo el rostro y teniendo la experiencia de mi propio Hijo Jesús. Te voy dando la gracia y ofreciendo el regalo de reproducir su vida en la tuya. Es un don que te hago. Cargas como Él un madero sobre la espalda. Recibes como Él unas espinas en tu cabeza. Te asemejas a Él en el sufrimiento. No te quejes. No dudes. No llores. Contempla a mi Hijo adolorido. Y comprende desde hoy ese tercer día de Resurrección que tú vives y preparas’. ¿No es para releerlo? ¡Hasta mañana! 